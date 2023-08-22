問題在習近平？中國經濟面臨困局　鄧聿文：恐是最大地緣政治風險

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中國當局在去年11月底宣布清零政策退場，恢復正常的社會經濟活動後，大眾普遍樂觀預期，被疫情壓抑三年的消費和投資需求會出現反彈，即使不如預期也不會太難看。隨著年初經濟復甦，各大經紀機構把中國經濟年增長上調至5%以上，中國當局也在3月兩會期間，將今年經濟增長目標定在5%。
鄧聿文在文中表示，中國不但經濟復甦乏力外，還有揮之不去的陰影，即是物價起不來。由於經濟快速增長會伴隨一定的物價上漲和通膨，物價起不來，經濟增長就不可能高。到了7月，中國經濟全面走壞，投資、消費和進出口三駕馬車首次同時下滑，美國總統拜登最近在一次籌款會上說，中國經濟是一顆「定時炸彈」，某種程度上是成立的。
文章中提到，不僅是經濟的低成長問題，同時還伴隨著巨型房企和信託機構的接連暴雷，地方政府的高負債，高達23%的青年失業率，不斷傳出的公務員降薪，以及經濟界對中國是否陷入通縮之爭，「總之，幾乎所有訊號都表明中國經濟出了嚴重問題」、「說中國經濟出現危機並不為過」。
鄧聿文指出，連中國官方也不得不承認經濟出現嚴重問題，但鑑於中國政府對經濟的深度支配，透過控制金融和信貸等關鍵資源，主導戰略活動，中國經濟危機不會以一種人們通常看到和理解的、教科書所描述的危機樣式呈現。
鄧聿文認為，中國不太可能出現西方式的經濟危機，不會因為某個事件突然爆發，例如雷曼兄弟的暴雷，而出現連鎖反應，導致經濟崩盤。中國的經濟危機會是一種散發型、多點觸發的，滲透於各方面的危機，不只限於經濟的某些方面；危機還是一個逐漸累積並和社會連動的過程，比較緩慢，像「溫水煮青蛙」。在此過程中，政府解決了某些問題，但又累積更大問題，直到觸及臨界點，危機才會以一種顯性的形式出現。
鄧聿文指出，危機一旦爆發，不會只是經濟危機，「一定是經濟和社會複合型、系統性危機，是經濟、社會和人們價值觀的整體崩潰」。中國的經濟危機還處於發展當中，目前只是危機的一個發酵階段，距離他的總爆發或許需要一個較長的時間，端看中國政府對迫切問題的解決程度而定，目前首要的是解除房地產與地方政府的債務風險。
由於中國是包括西方國家在內、世界大多數國家的最大貿易夥伴，，經濟問題也構成對世界經濟秩序和穩定的挑戰，並可能導致全球的地緣政治風險。首先是高度依賴中國市場和投資的國家，例如和中國的一帶一路有密切聯繫的全球南方國家，就很可能陷入困境。
另外，鄧聿文認為，中國經濟困局會進一步加劇中國國內的緊張態勢，為了緩解國內矛盾、轉嫁危機，習近平有可能尋求一條更具對抗性的對外路線，在台灣、南海等問題上主動出擊、製造障礙，從而加劇地區形勢的緊張和全球地緣政治的風險，也讓外界增強對中國經濟和政治的不確定性。
鄧聿文在結語指出，目前已經看到中國政府將內部矛盾外部化的跡象，「歸根究底，中國經濟出現的危機是習近平自己，他是危機之源。」市場與資本的信心不足，皆源於對習的政策和路線的不信任。但從當下中國政局狀況來看，未來一段時間是無法解決習一人專政的問題，因此中國經濟困境將持續加劇，全球對此需有所準備。