傳因共機擾台積欠300億後勤補保款 空軍：2025年可支付完畢
共軍對台侵擾力度加大，連帶讓國軍機艦後勤補保及油料費用增加。媒體報導，空軍為因應共機擾台，3年內積欠約300億元後勤補保款項。對此，空軍今日澄清表示，當編列預算和實際情況有落差，就會發生「遞延付款」，並非「欠債」，預計遞延付款的情況在民國114年 （2025年）可以全部付款完畢。
記者呂炯昌／台北報導
國防部今日例行記者會上，空軍參謀長曹進平中將表示，空軍補保預算一直都依實際需求跟預期情況編列，各種採購案包含國內外採購，都是按照此原則進行，但實際需求跟預期規劃有時有落差，產生落差就必需調節性的「遞延付款」，因此並非外界所說的「欠債」。
曹進平說明表示，當有遞延付款情況產生時，就由國防部協助空軍尋找適合款源支付，或是在後續年度分年編列預算來逐年支付，避免遞延付款情況過度累積。
至於遞延付款的金額是否達300億的額度?曹進平答覆說，沒到這個額度，過去逐年累積到108年約120億，遞延付款到這個月還有約40億元，後面空軍會逐年編列預算清償，預計在114年可以完成全部付款。
針對遞延付款是否因共機擾台因素影響，曹進平指出，「不盡然如此」，因為要維持空軍機隊運作的相關因素很多，近年來確實維保預算有一點微幅成長，但成因很多，敵情威脅升高也是其中之一。