太妍演唱會微笑感謝SM娛樂 「表情殺氣重重」引來全場爆笑
南韓人氣歌手太妍近期舉辦巡迴演唱會《The ODD Of LOVE》，在20日最終場時，直接對著鏡頭微笑並感謝經紀公司SM娛樂，當下她的表情透露出滿滿殺氣，全場粉絲們當場嗨翻。
記者楊穎軒、實習記者郭亘芸／綜合報導
太妍會這樣喊話自家經紀公司有其原因，SM創辦的太妍官方帳號日前發出起訴聲明，文案一開頭寫著：「我們是KWANGYA 119中心。」讓太妍本人直接在下方不滿的表示：「自我介紹寫錯了吧？難道只是複製貼上？」而這僅僅是太妍與SM矛盾的冰山一角。
除了卡車事件外，SM攝影師還把6月24日太妍演唱會與粉絲的大合照拍得超級糟糕，照片留言區還引來粉絲罵聲一片，甚至太妍本人還退追SM經營的太妍帳號，直到現在太妍都還沒有回追，讓太妍及SM雙方的矛盾越鬧越大。
太妍在巡迴演唱會最終場時也不忍了，直接在感言時間用充滿殺氣的微笑對著鏡頭表示：「感謝在紛擾中，還努力專注在我的演唱會上的SM娛樂。」並喊話：「製作第一組辛苦了，但能再辛苦一點就好了，對吧？」引發全場拍手叫好，之後太妍也補充自己是開玩笑，並笑說：「希望大家跟我一起做事都是愉快的，不要感覺太有壓力。」這一系列操作讓粉絲們也直呼，也只有女王太妍敢這樣為自己及粉絲對公司發聲。