林心如6歲女兒正面照流出 無奈喊話：至少也幫忙打馬賽克
林心如今（22）日出席喜憨兒公益禮盒活動，對於先前6歲女兒「乖乖」正面照被網友曝光一事，她坦言：「我們做家長的都希望可以保護自己的小孩。」更表示，希望自己的小孩可以在正常、平凡、快樂的環境下長大。她也呼籲，如果有看到女兒也盡量不要拍，就算真的很想拍也盡量不要發到網路上，「如果想發在網路上，能不能至少幫我把我女兒的臉馬賽克一下。」
記者羅凌筠、實習記者郭亘芸/綜合報導
林心如與霍建華的6歲女兒「乖乖」正面照，日前被網友曝光並大做文章，甚至還有網友攻擊林心如女兒長相等等，讓林心如當時罕見動怒表示，請尊重一下隱私。這回被問到如何去看待此事，她表示，不會因為擔心被曝光，就不帶女兒出門，現在自己的心態也放寬許多。
林心如提到，目前女兒上國小1年級，並不隱藏爸媽的身分，所以其他家長其實都知道她女兒的爸媽是誰，她也表示：「其他同學的家長人都很好，甚至在校外教學的時候還會提醒他們的小孩要保護好我的女兒，不要讓別人亂拍。」讓她感到很欣慰。
林心如也有透露，女兒的青梅竹馬是陳妍希與陳曉的兒子「小星星」，她表示，女兒跟小星星出生1個多月就見面了，還一起游泳過，陳妍希回台灣也會帶小星星來家裡跟女兒玩。