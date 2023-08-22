詐騙猖獗！銀行上半年臨櫃阻詐金額去年2倍 前10大排名看這裡
詐騙猖獗，不少會指示民眾臨櫃提款，銀行也努力臨櫃阻詐，即便有時會被客戶認為多管閒事，但根據金管會今（22）日公布今（2023）年1-6月銀行臨櫃關懷客戶而成功攔阻的金額達新台幣33.78億元，為去年同期倍，件數5050件，年增57%，並更公布阻詐前10大銀行名單，至於這是否與人頭帳戶數排名重疊？金管會僅說，目前已針對人頭戶對銀行進行金檢，結果預計9月出爐。
記者顏真真／台北報導
金管會表示，在金融機構持續精進打詐措施下，今年5月及6月臨櫃成功阻詐金額連續2個月單月金額皆達7億元、件數超過千件。而累計今年1月至6月攔阻金額共計33.78億元，金額為去年同期15.99億元的兩倍，件數5050件亦較去年同期3212件，增加57%。
此外，金管會也公布今年上半年前10大金融機構臨櫃關懷成功阻詐金額排名，第1名是國泰世華銀行4.47億元，件數636件；第2名是中信銀行4.34億元，835件；第3名中華郵政2.85偣忨，653件；第4名台北富邦銀行2.52億元，件數216件；第5名元大銀行1.89億元，件數284件。
第6名永豐銀行1.89億元，件數204件；第7名玉山銀行1.71億元，件數333件；第8名合庫銀行1.67億元，件數154件；第9名台灣銀行1.55億元，件數215件；第10名台新銀行1.32億元，件數196件 。