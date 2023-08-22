在野黨頻攻擊綠能　民進黨反擊：藍白一邊罵綠電、一邊抱綠電

我是廣告 請繼續往下閱讀
張志豪說，柯文哲日前在臉書發文批評政府能源政策失敗，讓「綠能蟑螂」勾結把持龐大利益，根本是自相矛盾的「罵綠電、抱綠電」，民進黨推動的政策都不對也不行，柯文哲主張都可以，甚至大幅加碼說2030年再生能源比例要達到40％，卻一再攻擊扭曲民進黨發展綠電，不僅大抄民進黨政府現行的能源政策，甚至再生能源還高達四成，但卻沒任何想法和做法。
張志豪指出，民眾黨和國民黨就是一個樣，「一邊罵綠電、一邊抱綠電」，民眾黨及黨籍議員候選人都曾接受能源公司的政治獻金，至於國民黨更是嚴重的雙重標準，國民黨一邊罵綠能，但一邊投身綠能產業，「抹黑綠能是貪贓，獨董位子搶著當」，國民黨人自己身兼綠能產業的董事或獨立董事，更接下不少政府重要的綠電工程。
張志豪也問國民黨立委參選人徐巧芯、王鴻薇等人，「這些國民黨的馬友友高官們，請以你們自己的相同標準檢視，不要雙標，他們是不是也應該全部請辭？」請不要為了政黨私利擁核，一再用政爭口水扭曲攻擊綠能，請問侯友宜說要全面重啟核電，把核廢料打到地底下，但究竟放在台灣現在哪一個地方，到現在還沒有答案，如果要把核廢打到地下，請先回答核廢料放哪個縣市，如果都不是，那放台北徐巧芯、王鴻薇的家？
陳世凱則說，國民黨與國際發展綠能趨勢背道而馳，真正害台灣無法走向國際的，就是國民黨惡質的政治手段，為了選舉利益、為了走回核能老路，鋪天蓋地的惡意中傷綠能產業、削弱台灣產業競爭力，卻連一點實證都拿不出來。他嚴正呼籲國民黨，不要再為了護航自己的核能政策，放棄專業倫理，繼續傷害台灣綠能產業發展。
此外，民進黨立委參選人謝佩芬也出示政治獻金內容，批評王鴻薇拿綠能公司50萬政治獻金，竟打綠能，「這不是雙標，什麼才是雙標？」