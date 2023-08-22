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在野黨頻攻擊綠能　民進黨反擊：藍白一邊罵綠電、一邊抱綠電

▲張志豪批評，總統參選人柯文哲、侯友宜不斷用政爭口水醜化並污名化綠能，目的就是擁護核能。（圖／民進黨提供）
▲張志豪批評，總統參選人柯文哲、侯友宜不斷用政爭口水醜化並污名化綠能，目的就是擁護核能。（圖／民進黨提供）

記者陳佩君／台北報導

針對在野黨猛攻綠能議題一事，民進黨發言人張志豪今（22）日表示，國民黨及民眾黨一再為了政黨私利，其總統參選人柯文哲及侯友宜和立委參選人不斷用政爭口水醜化並污名化綠能，目的就是擁護核能，尤其國民黨擁核幫又想大賺核電財，主張重啟核四，犧牲國家發展長遠所需的綠電，戕害台灣產業競爭力，令人遺憾；賴清德競辦發言人陳世凱也呼籲，請國民黨批評要本於事實，不要為了選舉利益，刻意抹黑造謠，攻擊綠能產業，傷害台灣綠能發展。

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張志豪表示，國民黨為擁核，配合侯友宜提出全面重啟核電主張，黨籍立委參選人近期可說是無差別攻擊綠能發展，但在野黨及候選人應理性論辯，提出更多的能源願景和政策，政治攻防不應傷害綠能發展。

張志豪說，柯文哲日前在臉書發文批評政府能源政策失敗，讓「綠能蟑螂」勾結把持龐大利益，根本是自相矛盾的「罵綠電、抱綠電」，民進黨推動的政策都不對也不行，柯文哲主張都可以，甚至大幅加碼說2030年再生能源比例要達到40％，卻一再攻擊扭曲民進黨發展綠電，不僅大抄民進黨政府現行的能源政策，甚至再生能源還高達四成，但卻沒任何想法和做法。

張志豪指出，民眾黨和國民黨就是一個樣，「一邊罵綠電、一邊抱綠電」，民眾黨及黨籍議員候選人都曾接受能源公司的政治獻金，至於國民黨更是嚴重的雙重標準，國民黨一邊罵綠能，但一邊投身綠能產業，「抹黑綠能是貪贓，獨董位子搶著當」，國民黨人自己身兼綠能產業的董事或獨立董事，更接下不少政府重要的綠電工程。

張志豪也問國民黨立委參選人徐巧芯、王鴻薇等人，「這些國民黨的馬友友高官們，請以你們自己的相同標準檢視，不要雙標，他們是不是也應該全部請辭？」請不要為了政黨私利擁核，一再用政爭口水扭曲攻擊綠能，請問侯友宜說要全面重啟核電，把核廢料打到地底下，但究竟放在台灣現在哪一個地方，到現在還沒有答案，如果要把核廢打到地下，請先回答核廢料放哪個縣市，如果都不是，那放台北徐巧芯、王鴻薇的家？

陳世凱則說，國民黨與國際發展綠能趨勢背道而馳，真正害台灣無法走向國際的，就是國民黨惡質的政治手段，為了選舉利益、為了走回核能老路，鋪天蓋地的惡意中傷綠能產業、削弱台灣產業競爭力，卻連一點實證都拿不出來。他嚴正呼籲國民黨，不要再為了護航自己的核能政策，放棄專業倫理，繼續傷害台灣綠能產業發展。

此外，民進黨立委參選人謝佩芬也出示政治獻金內容，批評王鴻薇拿綠能公司50萬政治獻金，竟打綠能，「這不是雙標，什麼才是雙標？」

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