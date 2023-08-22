浪漫七夕守護幸「性」福　衛生單位四大叮嚀

今天是七夕情人節，衛生單位提醒大眾在追逐幸「性」福時，同時也要保護自己與摯愛的健康。根據疾病管制署的統計資料，愛滋病、梅毒及淋病等常見法定傳染性疾病中，有超過70％的感染者年齡不到35歲，而超過90％的感染風險源於不安全的性行為。在這個浪漫的佳節，愛的小叮嚀將引領我們在享受幸福時光的同時，也保護自己和所愛的人。
記者莊全成／綜合報導
衛生單位提出幾項注意事項，首先要有安全性行為，在性行為時，務必主動使用保險套並搭配水性潤滑液，以防止愛滋病毒、梅毒、淋病、B或C型肝炎等傳染病的感染。疾管署建議有性行為者至少每年進行一次愛滋篩檢，特別是有不安全性行為的人，更應每年進行一次以上的篩檢。根據個人感染風險，建議每3至6個月進行一次篩檢。屏水相逢健康中心、各衛生所及5家合作醫院將提供免費愛滋匿名篩檢諮詢服務，並透過多種方式取得自我篩檢試劑，讓篩檢更加方便與隱私。
暴露愛滋病毒前的預防性投藥（PrEP），有感染愛滋風險的人可以通過服用預防性藥物，有效預防感染，保護效果高達90％以上。屏東醫院和安泰醫院提供此服務，讓您安心保護自己。接種猴痘（Mpox）疫苗：為了預防猴痘的傳播，近一年有風險性行為、曾罹患性病，或性接觸對象具有前述情形的人，可至合作醫療院所或社區外展接種服務，以確保健康，同時減少傳播風險。