搭七夕議題！飯店推廣中式古法婚宴 全包式服務含千萬宮廷婚服
▲高雄洲際酒店推出「穿越古今．幸福際遇」主題，標榜遵循「禮書」儀制，設計重現古代成親儀式橋段，並搭配每套皆是百萬元的宮廷式婚服，總價值千萬元。（圖／洲際酒店提供）
記者葉盛耀/綜合報導
2023-08-22 19:54:18
今日七夕，有不少情人刻意選在今日求婚成功，正好也有飯店搭上中國情人節熱潮，推出少見的中式古法婚禮。高雄洲際酒店推出「穿越古今．幸福際遇」主題，「嘉禮喜事」依循可追溯至西周的古禮「三書六禮」中「禮書」儀制，設計重現古代成親儀式橋段，同時融入「納吉」、「納徵」與「親迎」等，搭配每套皆是百萬元的宮廷式婚服，總價值千萬元，並結合場地布置、燈光效果廠商，甚至蜜月旅行也有合作業者，全包式服務。另外，台南遠東香格里拉也將於9月2日推出婚禮體驗，免費參加，還能獲婚禮香氛噴霧等禮物，並抽獎有機會中台南遠東香格里拉雅仕套房住宿一晚。
高雄洲際酒店總經理羅嘉麒表示，近來觀察到南台灣婚宴形式有主題化趨勢，不僅有多元成家的西式長桌婚宴、日式和服主題婚宴，更有許多新人洽詢中式婚禮，希望能復刻穿越劇中男、女主角定情場景。 因此高雄洲際酒店特別響應veryWed非常婚禮平台策畫，婚禮場地亮點結合多媒體影音系統、高速網路無線寬頻接入、大型LED螢幕和自然採光的城市窗景，婚宴菜式更由「湛露」中餐廳名廚王欽正親手設計，以粵菜為基礎，精選本地優質食材如屏東黑豬、雲林烏魚子、黑羽土雞等，以龍蝦、鰻魚、羊肩排、鮑魚等食材獻上豐富主餐選項。 ▲高雄洲際酒店總經理羅嘉麒表示，近來觀察到南台灣婚宴形式有主題化趨勢，西式長桌婚宴、日式和服主題婚宴之外，更有許多新人洽詢中式婚禮，希望能復刻穿越劇中男、女主角場景。（圖／洲際酒店提供） 最大亮點為中式婚服品牌「藤薰定制」引入北京空運來台，每套價格百萬、即總價值近千萬的宮廷式婚服，如復刻大都會博物館館藏文物、民國第一時尚名媛黃蕙蘭女士1932年的京繡百子圖平裁旗袍、明朝定陵出土的孝靖皇后紅素羅繡平金龍百子花卉方領女夾衣等。 ▲高雄洲際酒店婚宴菜式由「湛露」中餐廳主廚規劃，以粵菜為基礎，精選本地優質食材獻上豐富主餐選項。（圖／洲際酒店提供） 「穿越古今．幸福際遇」中式婚禮體驗展也邀請頂尖婚宴品牌，「知百年Forever WED」為現場設計整體佈置，來自網紅新秘Elenac的「Atelier De Wedding」團隊，提供五官諮詢及修眉服務，「瑪莎計畫婚禮顧問」精心策畫的音效以劇場式管理主持，「嘉禮喜事GAGA Wedding」以嶄新樣貌傳承婚俗恆久祝福，「陽春影像」帶領團隊以光影藝術呈現當天隆重畫面，另外也與11家知名喜餅業者合作等，就連蜜月旅行也有合作廠商。 ▲婚禮體驗展邀請中式婚服品牌「藤薰定制」，特別引入北京空運來台，如復刻大都會博物館館藏文物、民國第一時尚名媛黃蕙蘭女士1932年的京繡百子圖平裁旗袍(圖左二)等。（圖／洲際酒店提供）
另外，台南遠東香格里拉飯店也推出「訂製你的香氛婚禮講座」，邀請知名調香師及專業美甲師，為準新人提供最新流行婚禮趨勢，並有婚宴顧問團隊諮詢籌辦婚宴指南、與2024年全新宴席及戶外池畔證婚專案，另有豐富簽約禮。活動免費參加，
上網報名，每位參加者還可帶回專屬婚禮香氛噴霧、櫻花擴香石、指緣油等好禮，並有機會抽得台南遠東香格里拉雅仕套房住宿一晚、藍柏閣香氛精油擴香儀精油禮盒組。
▲台南遠東香格里拉也將於9月2日推出婚禮體驗，免費參加，還能獲婚禮香氛噴霧等禮物，並抽獎有機會中台南遠東香格里拉雅仕套房住宿一晚。（示意圖／取自台南遠東香格里拉臉書）