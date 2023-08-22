震撼彈！徐耀昌退出國民黨　批侯友宜4大罪狀、朱立倫脫離民意

新竹市國際風箏節9/2登場　2隻全球最大30米鯨魚風箏首度同台放飛

▲2隻全球最大30米鯨魚風箏，將於今年的新竹市國際風箏節中首度同台放飛。（圖／新竹市政府提供）
▲2隻全球最大30米鯨魚風箏，將於今年的新竹市國際風箏節中首度同台放飛。（圖／新竹市政府提供）

記者李春台／新竹報導

2023新竹市國際風箏節9月2、3日即將於新竹漁港熱鬧登場，主辦單位邀請來自六個國家、15個國際頂尖風箏團隊，以及全台近百位專業好手聯袂表演，除了有2隻全球最大的30米鯨魚風箏首次同台放飛外，更有「新加坡魚尾獅」、「瑞士牛」等特色風箏，為活動注入國際性和多元性，市長高虹安邀請全台國人一同共賞竹市年度的視覺盛宴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高虹安表示，新竹以「風」聞名，更是風箏展演的最佳場地，今年風箏節以「海想來」為主題，放飛壯觀的海洋造型風箏，包含全球最大的30米鯨魚風箏，以及泰國的泰國神、新加坡的魚尾獅、瑞士的瑞士牛及美國的美國人造型風箏，展現多元異國風情，而晚上的夜光風箏更是不容錯過，將以更加豐富、精采的風箏觀摩秀，回饋市民朋友多年來對風箏節的支持，讓大家抱著「還想來」的驚喜與期待。

▲「新加坡魚尾獅」特色風箏。（圖／新竹市政府提供）
▲「新加坡魚尾獅」特色風箏。（圖／新竹市政府提供）
產發處長許智堡說明，今年活動除了有上百隻風箏飛舞的壯觀場面之外，主舞台更有一系列精采的表演節目，包含momo家族親子表演、大型小丑秀、新象創作劇團演出及夜光溜溜球等，另規劃古董車展覽展出多款有故事、有特色的老爺車，以及辦理食魚生態教育活動傳達海洋永續發展的重要性，民眾也能順遊南寮漁港波光市集、魚鱗天梯、17公里海岸線等絕美觀光景點，感受新竹自然之美。

產發處表示，2023新竹市國際風箏節將於9月2日15時到20時、9月3日15時到18時登場，民眾於活動期間至新竹漁港波光市集、漁產直銷中心、貝殼市集及南寮周邊店家消費，並以「行動支付」方式付款（不限消費金額，便利商店除外），即可於活動會場「紀念風箏兌換區」，出示活動當日行動支付消費頁面兌換紀念小風箏1支，每日限量500份，換完為止；另還有各種親子「漁樂」活動，包含一夜干DIY、漁拓DIY、漁樂木工DIY及風箏彩繪DIY，開放現場報名參加，歡迎大朋友、小朋友一起到新竹漁港來享受歡樂的假期。

產發處補充，新竹火車站設有搭乘直達新竹漁港的免費接駁車，搭乘大眾運輸工具不僅環保又能減少塞車的困擾，歡迎市民朋友多加利用，相關活動資訊請至2023新竹市國際風箏節官網( http://www.hc-kite.com/ )，或至新竹市國際風箏節臉書粉絲專頁( https://reurl.cc/b9Qonr )查詢。

快訊／過情人節小心點！15縣市「豪雨特報」　雨勢一路下到晚上

愛在七夕！桃衛生局呼籲一起守護彼此的性健康

連續38年國慶接待 世客博「禮賓大使」超強經驗曝光

毛孩幸福管理員！竹縣誠徵動保志工

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀