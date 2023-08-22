新竹市國際風箏節9/2登場　2隻全球最大30米鯨魚風箏首度同台放飛

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產發處長許智堡說明，今年活動除了有上百隻風箏飛舞的壯觀場面之外，主舞台更有一系列精采的表演節目，包含momo家族親子表演、大型小丑秀、新象創作劇團演出及夜光溜溜球等，另規劃古董車展覽展出多款有故事、有特色的老爺車，以及辦理食魚生態教育活動傳達海洋永續發展的重要性，民眾也能順遊南寮漁港波光市集、魚鱗天梯、17公里海岸線等絕美觀光景點，感受新竹自然之美。
產發處表示，2023新竹市國際風箏節將於9月2日15時到20時、9月3日15時到18時登場，民眾於活動期間至新竹漁港波光市集、漁產直銷中心、貝殼市集及南寮周邊店家消費，並以「行動支付」方式付款（不限消費金額，便利商店除外），即可於活動會場「紀念風箏兌換區」，出示活動當日行動支付消費頁面兌換紀念小風箏1支，每日限量500份，換完為止；另還有各種親子「漁樂」活動，包含一夜干DIY、漁拓DIY、漁樂木工DIY及風箏彩繪DIY，開放現場報名參加，歡迎大朋友、小朋友一起到新竹漁港來享受歡樂的假期。
產發處補充，新竹火車站設有搭乘直達新竹漁港的免費接駁車，搭乘大眾運輸工具不僅環保又能減少塞車的困擾，歡迎市民朋友多加利用，相關活動資訊請至2023新竹市國際風箏節官網( http://www.hc-kite.com/ )，或至新竹市國際風箏節臉書粉絲專頁( https://reurl.cc/b9Qonr )查詢。