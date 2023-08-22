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曹佑寧七夕情人節沒陪王淨！「女友閨密」狂追他爆《夏日》熱戀

▲曹佑寧（右）七夕情人節沒陪王淨，「女友閨密」李沐在電影《夏日的檸檬草》狂追他。（圖／百薇國際娛樂）
▲曹佑寧（右）七夕情人節沒陪王淨，「女友閨密」李沐在電影《夏日的檸檬草》狂追他。（圖／百薇國際娛樂）

記者黃雅琪/綜合報導

愛情電影《夏日的檸檬草》改編自暢銷作家瑪琪朵作品，今（22）日正式開拍，監製胡百薇、導演賴孟傑率主演李沐（王淨閨密）、曹佑寧、婁峻碩在高雄校園主場景舉行開鏡儀式，祈求電影拍攝順利。3人在片中，譜出情竇初開的高中三角戀，歷經曖昧、期待、不安與失落，再以最美好的模樣相遇。適逢七夕情人節，曹佑寧忙著拍電影沒空過節，女友王淨昨晚曬出薯條大餐：「情人節大餐的部分。」顯見兩人早已提前慶祝。

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▲電影《夏日的檸檬草》主演李沐（中）、曹佑寧（左）、婁峻碩（右）共譜校園三角戀。（圖／百薇國際娛樂）
▲電影《夏日的檸檬草》主演李沐（中）、曹佑寧（左）、婁峻碩（右）共譜校園三角戀。（圖／百薇國際娛樂）
曾以「怪物新人」之姿榮獲金鐘獎殊榮的李沐，在《夏日的檸檬草》片中再度披上高中制服，詮釋個性開朗、想法怪異少根筋，卻勇於追求愛情的女主角「王曉夏」。李沐坦言，實際個性跟角色滿不一樣的：「在摸索的過程中有慢慢更了解曉夏，愛情裡我是看狀況調整的類型，所以非常佩服她使出渾身解數，主動追求的那份勇敢。」對曹佑寧的第一印象，她透露：「感覺小曹比較慢熱，但認識之後覺得他很溫柔。」

▲電影《夏日的檸檬草》原著作家瑪琪朵（中）到場參與電影開鏡，左為李沐、右為曹佑寧。（圖／百薇國際娛樂）
▲電影《夏日的檸檬草》原著作家瑪琪朵（中）到場參與電影開鏡，左為李沐、右為曹佑寧。（圖／百薇國際娛樂）
曹佑寧出道即獲得台北電影獎「最佳男配角」，近年來人氣作品不間斷，他在片中化身性格高冷、外型沉穩的「學霸」轉學生「程奕」，一出場就迷倒一票同學，曹佑寧直說：「角色安靜的個性有點像我，不過年紀倒是一個滿大的挑戰，畢竟也離開高中生已經有10年的時間了。」此外，為了精準展現學霸魅力，曹佑寧在開拍前除了表演課，還得抓緊時間練習外語課及鋼琴課，這些都是他完全沒有接觸過的專業。

▲電影《夏日的檸檬草》曹佑寧飾演學霸轉學生「程奕」。（圖／百薇國際娛樂）
▲電影《夏日的檸檬草》曹佑寧飾演學霸轉學生「程奕」。（圖／百薇國際娛樂）
超人氣歌手婁峻碩再度跨足大銀幕，飾演女主角王曉夏的青梅竹馬「楊宗祐」，也是學校熱音社的吉他手。婁峻碩自曝：「高中時很喜歡看愛情小說，開拍前已經把原著小說看完，有找回一點讀小說的興趣。」婁峻碩相當興奮可以演出「柚子」這個角色：「他跟我高中時期的個性滿像的，很陽光、很屁孩、很愛耍白爛。我也很期待樂團演出的橋段，不但把吉他再拿出來練，還已經想了很多在成發（成果發表會）上那場戲要怎麼表現、要怎麼做會比較帥，可以靠以前學生時期愛做的招。」

▲電影《夏日的檸檬草》婁峻碩飾演暗戀女主角的青梅竹馬好友楊宗祐，外號柚子。（圖／百薇國際娛樂）
▲電影《夏日的檸檬草》婁峻碩飾演暗戀女主角的青梅竹馬好友楊宗祐，外號柚子。（圖／百薇國際娛樂）
▲電影《夏日的檸檬草》李沐飾演勇敢追愛的女主角「王曉夏」。（圖／百薇國際娛樂）
▲電影《夏日的檸檬草》李沐飾演勇敢追愛的女主角「王曉夏」。（圖／百薇國際娛樂）
李沐與婁峻碩繼《我吃了那男孩一整年的早餐》再聚首，也曾跨刀演出婁峻碩的音樂MV，兩人在電影中將有一場精采的打架拉扯戲，李沐率先發下豪語：「我會打贏的，請相信我！」婁峻碩認為李沐非常會引領對手演員，坦言：「之前跟她合作時，一切都會變得很自然很合理，這次飾演喜歡她的角色，戲裡打鬧的方式就很像我們平常相處的樣子。」曹佑寧透過表演課，也逐漸跟李沐、婁峻碩變熟，激盪出全新火花。

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