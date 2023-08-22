快訊／泰國新任總理揭曉！為泰黨房產大亨賽塔勝出 僵局終於結束
根據《路透社》報導，為泰黨推舉的房產大亨賽塔（Srettha Thavisin），在今（22）日的最新國會投票中獲得議員支持，將出任泰國新總理。
記者倪浩軒/綜合報導
賽塔需要獲得泰國參、眾議院合計至少375位議員支持，而流亡多年的前首相塔克辛今日返國遭判刑8年，被視為是為泰黨與軍方人馬達成交易，以塔克辛換取軍方支持賽塔出任總理。根據《曼谷郵報》報導，在最新的國會投票中，賽塔共獲得482票贊成，另外有165票反對以及81票棄權。
而在投票前，賽塔遭遇的主要質疑是他過去在經商期間，被指控涉及違法逃稅。但為泰黨強調，這些指控未獲得證實，而目前的調查並沒有發現任何賽塔違法的證據。
賽塔在投票前夕宣誓，將會努力迅速恢復經濟，建立政治、和社會穩定的機制。賽塔從政經歷不長，從政前被視作頗受商界領袖支持的成功企業家，在前進黨與皮塔終究無法跨越保守建制派的抵制後，為泰黨和賽塔與軍方人士取得一定程度的合作默契，成為打破總理難產僵局的關鍵。
新加坡媒體《亞洲新聞台》指出，為泰黨雖否認將塔克辛當作政治籌碼，但國會投票的勝利，仍毋庸置疑是為泰黨與保守派和軍方人馬之間，將近20多年來權力鬥爭的最新轉折。不過為泰黨組成的聯合政府可能會相當脆弱，畢竟他們與保守派的合作已經違背了之前的承諾。