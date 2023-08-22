做大創新板！證交所再鬆綁6規定　估全年申請有望突破15家

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證交所持續精進創新板規章，期盼建構更友善的新創發展環境。本次創新板規章修訂項目如下。
一、發行面部分
1,聚焦以「市值」為核心上市條件：刪除原訂「資本額達1億元」的公司規模條件，以貼近新創經濟實質及與國際市場接軌。
2.調整改列一般板的集保規定：創新板公司申請改列一般板時，僅投資人屬性不同，故申請改板時，應辦理股票集保人員的集保期間採延續計算方式，即納入掛牌創新板期間，免除二次集保。但若創新板公司經營團隊發生異動，新任應集保人員於改列一般板時，仍應提交股票辦理集保，集保期間自改列一般板上市買賣日起計算。另基於市場監理考量，證交所仍得要求公司相關人員配合辦理股票集保。
3.提高公開銷售比例：為兼顧新創公司的募資規劃彈性，將創新板IPO時對外公開銷售之提撥比例下限規定由3%調高為5%。為提升一般投資人參與認購機會，增訂創新板公司申請改列一般板時，仍應提出至少3%額度辦理公開銷售。
二、 交易面部分
1. 放寬合格投資人資格條件：將法人的證券交易經驗由二年減為一年，自然人財力證明由新臺幣500萬元下修為200萬元、平均所得由新台幣150萬元降為100萬元，以活絡創新板潛在交易量能。
2. 調整改列一般板的開盤參考價：基於創新板公司改列一般板的交易價格應有連續性，因此將延續前一日收盤價做為改板首日開盤競價基準，並為計算升降幅度的參考。
3. 調整漲跌幅限制：創新板為主板位階，且IPO承銷方式將調整與一般板大致相同，為有效發揮價格發現功能，將調整為與一般板IPO相同，即創新板初次上市時採首五日無漲跌幅，證券商也將配合執行過額配售穩價措施；創新板公司改列一般板時，則採10%漲跌幅限制。
證交所指出，目前已有錼創科技-KY、泓德能源、雲豹能源、倚天酷碁、走著瞧、台灣虎航等6家公司於創新板掛牌交易，今年包括巨鎧精密、鴻華先進、金萬林、樂迦再生等4家公司已申請創新板上市，隨著證交所持續為新創公司走向資本市場鋪設最後一哩路，年底前仍有多家企業將陸續送件，包括數位雲端、綠能環保、生技醫療、半導體等產業類別公司，有助創新板規模持續擴增，預估全年創新板申請送件家數有望突破15家。