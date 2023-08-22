網紅行動電源「插座上爆炸」！民眾多處燒傷 標檢局將抽查
近期一款萬用行動電源在網路上熱賣，除了是行動電源、還可以當充電器和無線充電，自帶插頭，功能十分齊全，再加上不少知名KOL、藝人皆有推薦，
記者孫唯容／綜合報導
讓這款行動電源爆紅，不過卻驚傳有民眾在房間充電時，該行動電源突然發生爆炸，導致民眾身上多處燒燙傷；對此，品牌創辦人表示，將會釐清爆炸的原因，而標檢局也指出，將會進行抽檢調查，清楚了解產品特性。
當事人在Dcard表示，在2022年12月14日購入該行動電源，平常使用都沒有異狀，不料，日前插在插座上充電的行動電源突然爆炸，讓整顆行動電源燒得完如黑炭，所幸男友即時衝進房間滅火，將傷害降至最低，如果不是男友衝進來滅火，她恐怕「真的沒了」。
業者也在文章下留言表示，已與該用戶取得聯繫，因該用戶目前人在海外，已安排班機週三前往了解情況，待取得問題商後進行肇事分析報告才能夠釐清真正的肇事原因，販售至今截止至目前為止，此案件為個案發生，還需第三方進行分析後另行通知，現階段還無法第一時間給予回覆望大家諒解。
面對此事件，標檢局也表示，將分為兩個部分處理，第一個是了解個案使用情況，第二是對市面上販售抽檢調查，清楚了解產品特性。