洋溢著青春活力！台電鳳山區處辦台電2023排球Fun電營活動

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台電鳳山區營業處處長洪通澤表示，台電長期致力於國家體育活動發展，除培育無數國手為國爭光，對於運動向下扎根更是不遺餘力，希望藉此項活動的舉辦，提升國內排球運動的風氣與實力，讓社會大眾看見台電的用心，也期望透過各球類競賽，培養小球員奮鬥不懈的精神，以及球場禮儀、團隊合作等良好態度，達到扎根基層體育，並在競賽過程中發現台灣排壇的未來之光。
洪通澤說，台電女排自1974年成軍已超過45年，不僅曾創下企排聯賽10連霸紀錄，今年即將參加杭州亞運24位女排球員中就有4位是現役台電女排成員，包括中華隊長陳姿雅，雖然有女排球員在此次排球FUN電營，剛好出國比賽無法到場，到其他隊友也不是省油的燈，一定會讓小朋友愛上排球，並帶著滿滿收穫回家。
洪通澤指出，台電排球Fun電營活動，除了適合已經具備排球經驗的學童來暑期特訓外，營隊也會依參加學員的實力分組，入門課程讓不熟悉排球的小朋友可以快速上手，從基本動作到高、低手傳球，再進階到攻擊扣球等，小朋友在營隊結束後，不僅能瞭解排球規則，更能增強體魄，讓小朋友們親身體驗「球不落地，永不放棄」的女排精神，並培養運動家精神。
台電鳳山區營業處也在現場宣導節約用電，藉此機會與民眾和小朋友分享家庭節電的小撇步，同時鼓勵民眾下載台灣電力APP，在家就能使用台電各項便利服務，期望透過此次經驗交流，也將落實節電的普世價值傳達到社區、社團及學校等社會基層，共創台電與用戶雙贏。