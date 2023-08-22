金門縣長、議長連袂陪同參拜 郭台銘：祈求神明保佑兩岸不要戰爭
在金門八二三炮戰紀念日前夕，鴻海創辦人郭台銘今（22）日搭機前往金門展開一系列活動，並於下午抵達金門烈嶼三玄宮參拜，金門縣長陳福海、金門縣議長洪允典也一併陪同參加。郭台銘致詞時說，來到金門就是祈求兩岸和平不要戰爭，一起共同發展經濟，他強調「金門和平就可以推動兩岸和平，兩岸和平推動亞洲和平，亞洲和平就會奠定世界和平基礎。」
記者翁子竣／台北報導
郭台銘今下午在陳福海、洪允典陪同下，前往金門烈嶼三玄宮進香參拜。郭台銘致詞時表示，八二三紀念日前夕來到小金門，他感謝縣長百忙之中還換西裝來，也感到很不好意思。
「我跟陳縣長也算多年老朋友」郭台銘表示，他幾個月來第三次金門，沒有別的，就是祈求兩岸和平不要戰爭，在八二三炮戰前夕，祈求所有神明的保佑，戰爭只會讓兩岸人民輸，絕對不會帶來任何一方的勝利。
郭台銘指出，從金門和平宣言深化到金門和平倡議，明天他還有在金門想推動的工作跟大家報告，很高興在紀念日前夕來到這裡，希望金門可以變成世界和平的地方，「金門和平就可以推動兩岸和平，兩岸和平推動亞洲和平，亞洲和平就會奠定世界和平基礎。」
最後，郭台銘說，金門65年來肩負從過去戰爭，到走向和平、繁榮，要記住歷史教訓，不要重蹈覆轍。他再三呼籲對岸，要了解同屬中華文化根源地方，不要再有戰爭，應共同發展經濟，這是台灣2300萬人與所有金門縣民最大願望，祈求保佑讓這塊土地人民永遠和平、富貴。