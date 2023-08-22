GDP增幅放緩！泰國經濟第二季表現不如預期 外媒分析投資人擔憂
泰國總理大選歷經三個月的僵持，終於由為泰黨推舉的房產大亨賽塔（Srettha Thavisin）勝出，獲得多數國會議員的支持。由於泰國過去處於三個多月的無實質政府狀態，讓投資人內心充滿不安，間接導致泰國Q2的經濟表現欠佳，泰國國家經濟和社會發展委員會21日發布的數據顯示，今年第二季泰國國內生產毛額(GDP)較去年同期增長1.8%，增幅低於經濟專家預估中值的3%，表現也不及第一季修正後2.6%的年比增幅。
國際中心賴正琳／綜合報導
《日經亞洲》報導，雖然泰國觀光業正如火如荼地復甦，然而第二季的經濟表現明顯放緩，最大的原因有兩個，主要原因是過去三個多月沒有總理的狀況，讓國內外投資人都對泰國前景感到憂心，將投資行為放緩。另外，第二個原因為泰國主要貿易夥伴中國的經濟成長放慢。泰國第二季的GDP與前一季相較，第二季GDP上揚0.2%，增幅不如經濟專家預期的1.2%。
為保持旅遊業帶動的經濟增長趨勢，泰國央行可能會暫停其緊縮政策腳步，政府組建的延宕已導致政策制定陷入停滯，這包括10月1日開始的新財政年度支出計劃。
分析人士認為泰國過去三個多月的政治僵局，以及民間百姓的抗議和輿論，已讓部分投資人失去信心。如今賽塔在22日成為多數國會議員支持的新任總理，外界關注賽塔是否能拯救泰國第三季和第四季的經濟，讓衰退的出口業能起死回生，同時持續刺激旅遊業的收益，並重拾百姓對政府的信任。