又爆銀行員勾結詐騙集團 金管會要求7天提報告 祭2措施防堵
中信銀行曾有多名行員涉嫌與詐騙集團勾結，被調查或起訴，金管會亦重罰中信銀行新台幣2000萬元罰鍰／不過，桃園地檢署21日再搜索中信雙和分行、北蘆洲分行、江翠分行等處，今日更向桃園地院聲押1行員、5人具保候傳。對此，中信銀已發布重訊表示，這次搜索與公司營運無關，依法配合調查程序，對公司財務業務無影響。金管會則表示，中信銀已通報重大偶發，7日內要提交報告。
記者顏真真／台北報導
不過，金管會銀行局官員也提到，這樣的案件有2個銀行議題要關注，首先，過去發生銀行行員涉嫌勾結詐騙集團的案例，金管會也有懲處，現在要關注的是，如何強化銀行洗錢防制的風險效能，包含像是約定帳戶的管控，也會請公會就通案管理進行強化。
再來，就是金融機構對行員行為規管的問題，過去金管會就一再強調，誠信文化建構的重要性，銀行局官員說，現在行員這樣的行為，已與過去行員舞弊態樣不同，未來會持續要求機構將行員新形態行為態樣的偵測、管控更到位。
銀行局官員也重申，事前有效的抑制很重要，金融機構誠信文化形塑牽涉到民眾的信賴感，請治理階層要注意行員行為規管的重要性，建議可生活考核、吹哨者的功能發揮。
對於中信銀又有3分行被搜索，銀行局官員表示，中信銀有通報重大偶發事件，並要求1周內要提交報告給金管會，但因此案涉及刑事偵查不公開，無法做任何評論。
至於這次搜索與上次金管會重罰案情有關？官員說，有2家是新增的分行，由於目前還在偵辦中，是否是之前案件的延續，還要看清況，是否是同一個內控失靈點，目前判斷要不要處分還太早。