福島核廢水將排海　「中國跳腳、韓國淡定、香港秒禁」反應一次看

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中國外交部發言人汪文斌今日在例行記者會上，被媒體問到日本核處理水排放問題時表示，日本不顧國際社會的關切和反對，執意將核污染水排海，轉嫁核污染風險給全世界，「極端自私、極不負責任」。
汪文斌表示，中國已向日本提出嚴正交涉，嚴重關切並強烈反對。汪文斌認為，如果核污染水是安全的，就沒有必要排海，如果不安全，就不應該排海，敦促日本糾正錯誤決定，取消排海計畫，以負責任方式處置核污染水。汪文斌強調，中方將採取一切必要措施維護海洋環境，以及食品安全和公眾健康。
韓國不支持但認為排海「不存在」科學問題
韓國國務調整室第一次長朴購然今日在說明記者會上表示，韓國政府已確認日本的核處理水排海計畫，從計畫來看，並不存在科學和技術問題。朴購然說明，韓日已就國際原子能機構（IAEA）分享資訊達成共識，IAEA將定期與韓方分享排海最新資訊，以視訊會議方式保持溝通，而韓日在監管和外交部門也都開通熱線，以便排海計畫卻有異常，能及時溝通交流。
朴購然表示，日本承諾將與IAEA合作，在網路上公布核處理水輸送管道的輻射濃度、水流量、水泵流量、氚濃度等資訊，資訊每小時更新，網頁將提供韓語服務。
但朴購然強調，韓國並非贊成或支持日方的排海計畫，若實際排放狀況與計畫存在半點出入，將視為對韓國國民健康與安全構成威脅，會立即要求日方停止排放。
香港24日起禁止日本10都縣水產進口
香港環境及生態局局長謝展寰，今日宣布將自24日起，也就是日本開始排放核處理水的日期，禁止日本10都縣的水產品進口。10個日本都縣是東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野、埼玉。相關水產品包括所有活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產品、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻。
謝展寰表示，禁止水產品進口是一個防範式的措施，可以保障市民對日本水產品的信心。至於相關禁令會維持多久，謝展寰認為要觀察輻射水平以及整個排海的狀況，看看日本政府的處理能否增強外界對日本食品的信心，再來考慮是否放寬禁令。
除此之外，香港政府表示在日本核處理水排海後，會於每個工作日公布食物輻射檢測的結果，包括本地漁貨以及香港水域的輻射水準。