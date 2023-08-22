柬埔寨新總理洪馬內就職　內閣成員不乏權貴子女

我是廣告 請繼續往下閱讀
外界一開始推測，洪馬內至少在2028年以後才會接任總理，然而掌控柬埔寨近40年的洪森將交棒時間提早5年。外界認為，71歲的洪森可能是出於健康考量才將接班時程往前挪，確保權力過渡時期的政治穩定。
柬埔寨新一屆內閣成員今天走馬上任，即使洪森先前表示，這批成員將大多是年輕人，給予外界「內閣換新血」的期待，但最終名單揭曉有許多了無新意的「官二代」。
舉例來說，洪森的小兒子洪馬尼（Hun Many）擔任銓敘部長，商業部長詹妮莫（Cham Nimul）的父親是前工業部長詹埔賽（Cham Prasidh），沙速卡（Sar Sokha）從父親沙肯（Sar Kheng）手中接下內政部長，狄嘻哈（Tea Seiha）繼承父親狄班（Tea Banh）的國防部長等。
洪馬內欠缺公職歷練，直到今年7月大選才披上戰袍角逐金邊市國會議員，加上對外受訪次數不多，外界對他所知有限。然而憑藉父親的光環，他投入選戰後一路受媒體追捧，成為柬國新興「政治明星」。
洪馬內今天宣稱，新政府重點將關注民生福利，會堅定不移地維護國家和平與穩定，推動經濟和社會持續發展，提高與改善人民生活水準，保障社會穩定。加強治理和改革，著力打造高效、智慧和清廉公共部門。
先前發話至少要從政到2033年的洪森今天被柬埔寨國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）任命為國王高級顧問委員會主席。根據計畫，洪森明年初將出任參議院議長，並在國王出國期間代理國家元首。（編輯：郭中翰）1120822