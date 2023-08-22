甄妮再替李玟出氣！點名《中國好聲音》柳副導：投資方總動得了你
天后李玟（Coco）上個月驟然離世，近期爆出她生前曾遭大陸歌唱選秀節目《中國好聲音》霸凌，引起網路熱議。對此，資深女星甄妮身為李玟多年好友，也在臉書上多次發文砲轟《中國好聲音》節目組，並點名柳姓女副導開嗆：「我們動不了你，投資方總動得了你吧！」
記者賴禹妡/綜合報導
甄妮先前就曾針對李玟事件發文，痛罵《中國好聲音》製作單位：「參與『好聲音』的每一位都欠缺良知，為名為利不擇手段，即使同行亦侮辱他們自己的本職，看不起」、「不見棺材不落淚。現在道歉太遲了」。今（22）日甄妮又在臉書寫下：「信不信由你，良心有多『冷』，壞人有多『壞』。」
甄妮回想起，她4月28日才和李玟一起共度晚餐，當時李玟已經沒有使用拐杖輔助，緩緩地走向甄妮說：「手術後長高了。」甄妮當時還開玩笑要李玟把醫師介紹給她，也苦口婆心勸李玟接下來好好養傷休息，可以為了音樂去進修兩年，「若仍愛，就再重新出發，不用怕」。
沒想到，才過沒幾個月，李玟就傳出憾事，甄妮氣憤地指出，她會日日發文，就是怕人們淡忘此事，失去了替李玟討回公道的機會。甄妮更直接點名：「確定柳副導下毒手，即使你家上海有十條街也不夠你跌停版。」甚至直言：「姓柳姓那的，我們動不了你，投資方總動得了你吧！那麼大伙就動投資者吧！」