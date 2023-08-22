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全聯驚見36元便當「主食是超厚雞排」！眾狂問在哪買　打開更驚人

▲藍白拖日前在粉專上傳了2張圖片，地點是在一間全聯的門市內，一個貨架擺放上滿滿60元「幸福餐盒」，上頭的價格竟然還打六折，只要36元就能買到一個便當。（圖／藍白拖臉書／全聯提供）
▲藍白拖日前在粉專上傳了2張圖片，地點是在一間全聯的門市內，一個貨架擺放上滿滿60元「幸福餐盒」，上頭的價格竟然還打六折，只要36元就能買到一個便當。（圖／藍白拖臉書／全聯提供）

記者潘毅/綜合報導

到了2023年的台灣，竟然還能用36元買到一個有著「超大雞排」的便當！近期網紅「藍白拖」就在全聯福利中心看到只要36元就能買到的雞排便當，畫面曝光瞬間引爆2萬多名台灣網友狂問「竟然比飯糰便宜，這個要怎麼買！」

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昨日藍白拖在粉專上傳了2張圖片，地點是在一間全聯的門市內，一個貨架擺放上滿滿60元「幸福餐盒」，而上頭的價格竟然還打六折，只要36元就能買到一個便當，讓他忍不住驚呼「比我十年前買便當的價格還便宜」。

為何會出現這種驚人的售價，其實全聯設有「惜福時間」規定，只要接近販售截止時間，便當、熱食等就會打6折，因此才會出現這種連十多年前，都看不到的36元便當。

▲原PO忍不住大讚「這是我近期吃到肉最厚的便當」。（圖／臉書社團「我愛全聯-好物老實説」）
▲全聯餐盒在6月推出新口味黃金厚厚雞排，近期因為主菜肉的厚度引發話題。（圖／臉書社團「我愛全聯-好物老實説」）
至於這款便當吃起來如何，份量又有多驚人呢？日前就有民眾在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上貼文分享，自己買到了這個雞排便當打開後，看到雞排厚度十分驚人，讓她忍不住大讚「這是我近期吃到肉最厚的便當」。

許多主婦也紛紛附和「老實說真的很厚，我當時也嚇一跳，真的很好吃」、「我家小孩很愛吃全聯的便當，尤其雞腿跟香腸口味，老實說CP值超高」、「60元算是物超所值，很有誠意」、「我有吃到，好厚的雞胸肉，而且不難吃」、「我買的這間全聯還限制一人只能購買兩盒雞排便當，太搶手」；但也有顧客建議口味可以在一些部分更加精進「覺得這個便當肉太硬，青菜量也有點太少」、「肉有點太鹹，但是60塊錢真的便宜」、「超厚，但是肉質粉粉，皮也濕濕的，偶爾吃還行」。

▲全聯60元幸福餐盒太夯，預計擴展至300門市開賣，還有小時達外送服務。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯60元幸福餐盒太夯，預計擴展至300門市開賣，還有小時達外送服務。（圖／記者鍾怡婷攝）
至於要在哪裡才能買到這個驚人的便當？目前全聯將幸福餐盒拓展至300店銷售，也將持續販售至年底，預計可供應近270萬個餐盒。想要查詢哪300家門市有販售的民眾，可點選全聯門市搜尋，並且勾選熱便當的服務項目，即可搜尋到幸福餐盒販售門市。

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