全聯驚見36元便當「主食是超厚雞排」！眾狂問在哪買　打開更驚人

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為何會出現這種驚人的售價，其實全聯設有「惜福時間」規定，只要接近販售截止時間，便當、熱食等就會打6折，因此才會出現這種連十多年前，都看不到的36元便當。
至於這款便當吃起來如何，份量又有多驚人呢？日前就有民眾在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上貼文分享，自己買到了這個雞排便當打開後，看到雞排厚度十分驚人，讓她忍不住大讚「這是我近期吃到肉最厚的便當」。
許多主婦也紛紛附和「老實說真的很厚，我當時也嚇一跳，真的很好吃」、「我家小孩很愛吃全聯的便當，尤其雞腿跟香腸口味，老實說CP值超高」、「60元算是物超所值，很有誠意」、「我有吃到，好厚的雞胸肉，而且不難吃」、「我買的這間全聯還限制一人只能購買兩盒雞排便當，太搶手」；但也有顧客建議口味可以在一些部分更加精進「覺得這個便當肉太硬，青菜量也有點太少」、「肉有點太鹹，但是60塊錢真的便宜」、「超厚，但是肉質粉粉，皮也濕濕的，偶爾吃還行」。
至於要在哪裡才能買到這個驚人的便當？目前全聯將幸福餐盒拓展至300店銷售，也將持續販售至年底，預計可供應近270萬個餐盒。想要查詢哪300家門市有販售的民眾，可點選全聯門市搜尋，並且勾選熱便當的服務項目，即可搜尋到幸福餐盒販售門市。