宜蘭縣24輛低地盤電動公車上路 5條路線服務品質再升級
為配合行政院市區公車全面電動化政策，宜蘭縣政府今（22）日舉辦「宜蘭勁好行」示範型電動公車啟用典禮，在宜蘭縣長林姿妙、宜蘭縣議長張勝德及多位議員、公路總局主任秘書林義勝與參與宜蘭市區公車補助計畫的國光客運董事長王雅萱等人出席見證下，期許24輛低地盤電動公車汰換老舊的柴油公車，讓5條路線服務品質再升級。
記者吳嘉億／綜合報導
林姿妙表示，本次共有24輛低地盤電動公車接手上路，把較高齡的老舊柴油公車汰換，非常感謝各界團結合作，讓宜蘭縣的好山好水環境永續發展，也接續聯合國永續發展目標SDGs精神，讓下一代孩子在乾淨城市長大，讓老中青乘客都能夠坐到舒適且無聲音的乘車空間，拼出宜蘭的好環境、好生活。
宜蘭縣政府交通處說明，汰換的24輛電動低地盤公車，將配置於「【1766】南方澳-頭城」，「【1767】南方澳-經純精路-頭城」、「【1792】羅東-經三星鄉-天送埤」、「【紅1】外澳-宜蘭轉運站」、「【紅2】宜蘭轉運站-南方澳」等5條主要路線，路線行經台9線、台7丙線，串聯頭城、宜蘭、羅東、蘇澳、三星等地，提供區域內民眾通勤、通學、接駁轉乘的特性藉以串聯大眾運輸服務，讓宜蘭縣公車服務品質再升級。
宜蘭縣政府交通處指出，為了順應全球節能減碳的潮流，將持續協助客運業者向交通部申請電動公車相關補助，逐步汰換車齡較高的車輛，提升縣內公車服務品質，提供更清淨、更節能、更環保與無障礙的大眾運輸乘車環境。