徐耀昌轟4大罪狀 何勝豐：侯本就對黨不忠、為何要大家忠心於他
前苗栗縣長徐耀昌今凌晨宣布退出國民黨，不僅列出國民黨總統參選人侯友宜4大罪狀，痛批「斷送國民黨前程」，更感嘆「國民黨在密室政治中迷失方向」。當初強調退黨和總統提名無關的南投縣議長何勝豐，今天終於打破沈默，不僅表示「英雄所見略同」，還指侯友宜本來就對黨不忠，為何要大家忠心於他？副議長潘一全也說「心有戚戚焉」。
記者顏幸如／南投報導
國民黨中常會5月17日徵召侯友宜參選總統後，力挺郭台銘的南投縣議會議長何勝豐，隨即宣布退黨，當時何勝豐強調退黨與總統大選無關，但先前曾表態，如果黨中央徵召侯友宜參選2024總統大選，他就會退黨。由於時間點敏感，被視為地方民意領袖中的「退黨第一人」。第二人則是彰化縣議長謝典林，於7月31日凌晨在臉書上宣布退出國民黨。國民黨籍南投副議長潘一全則是14日在臉書稱侯友宜是「無情關公」，並說侯若會當選他要吃素。
前苗栗縣長徐耀昌今（22）日凌晨在臉書發千字文，宣布退出國民黨，並痛陳侯友宜4大罪狀，指黨中央為了少數人私心，「提一個連黨內同志都不認同的人，提一個在韓國瑜選總統時冷眼旁觀的人，提一個在百場公投中拋棄國民黨的人，提一個竊取黨的權力，卻不肯付出分毫的人」，傷透基層支持者的心，斷送國民黨前程。
對此，南投縣議會議長何勝豐不但認同及支持，還說，這是「英雄所見略同」。何勝豐說，自己已經退黨，本不該對國民黨問題發表意見，但侯友宜本來就對黨不忠，為何要大家忠心於他？當初侯友宜不理黨意，為何沒被黨紀處理？如今講實話的人反而要被處分，叫人怎麼不對國民黨心寒？
何勝豐引用副議長潘一全之前臉書所提的「無情關公」說法，強調關公對兄弟有義、可以幫兄弟受苦受難，問「侯友宜是這種人嗎？」潘一全對於徐耀昌個人退黨行為不予評論，但對何勝豐的看法表示「心有戚戚焉」，希望國民黨能深刻檢討、傾聽基層心聲，也重申他雖不支持侯，也不支持其他總統參選人，且會全力支持南投的國民黨立委參選人，若黨中央祭黨紀處分，他無話可說。