極地奧秘探索！中大科研團隊帶回第一手寶貴研究成果

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張竝瑜教授團隊運用高解析度的地電阻影像和透地雷達方法，對當地鑽井監測站附近的地下永凍層進行了探測。他們比對了去年在同樣測線上取得的結果，以瞭解永凍層在全球暖化下的時空變化。此外，團隊也擴展了對冰河終積物、苔原和北極海岸沙丘等不同環境的探測，以深入瞭解永凍層頂部在不同地質和地形環境下的空間變化。
另一方面，張文和助理教授則利用無人機進行測繪工作，研究歷年來北極冰川消融的變化，探究冰雪覆蓋範圍的變動以及地質構造的分布。同時，他們也對苔原、海岸帶和河流沉積物的變化及其空間分布進行研究，為其他科學團隊提供了基礎分析資料。
為瞭解地下永凍層的消融變化與北極大氣中水分的陸氣交互作用，王聖翔教授在苔原上建立了大氣和土壤熱通量觀測站。此外，他們還利用張文和教授提供的無人機進行了垂直大氣溫度和溼度剖面觀測，深入探究350米內的大氣特性。這些密集且高解析度的觀測資料，有助於瞭解淺部地層沉積物與近地表空氣的交互作用機制，並釐清冰川退縮後，苔原裸土對氣候變遷的反饋作用。
此次探隊按照預定的採樣和探測計畫，順利收集了各項資料，取得了寶貴的成果。研究團隊希望透過持續的跨學科合作，逐年深入瞭解北極陸地與大氣環境間的連動機制，解開脆弱環境交互影響的謎團，並提供科學實證數據，以協助未來應對環境變遷所需的調適和決策工作。