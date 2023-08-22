AI生成作品「不受版權保護」！美國法官：如同猴子自拍沒有著作權
生成式AI近來蔚為風潮，技術快速迭代，大量的AI繪圖模型不斷問世，而這些生成式AI製造出的圖片，也引發許多版權的爭議討論。美國哥倫比亞特區聯邦地方法院，日前做出關鍵判決，認定AI並沒有受到著作權保護的資格，法官認為只有人類才是著作權保護的對象，並以過去猴子自拍的案例說明，猴子按下快門拍照，但該照片並未受到著作權保護，生成式AI生成的圖片也是如此。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，這起官司是科學家賽勒（Stephen Thaler）發起，賽勒是AI系統「達布斯（DABUS）」的發明人，賽勒於2019年向美國專利及商標局（US Copyright Office）替達布斯申請專利，但遭到專利及商標局拒絕，於是賽勒將專利及商標局告上法院。
賽勒認為，「達布斯」擁有自我的意識，具有創造藝術的靈感，但哥倫比亞特區聯邦地方法院法官霍威爾（Beryl Howell）於18日宣判賽勒敗訴，因為著作權從來不及於人類以外的作品，人類作家（human authorship）是著作權保護的唯一對象。
霍威爾表示，無論科技怎麼發展，人類的創造力才是著作權與版權所要保護的核心，這點從來沒有改變。霍威爾並以猴子自拍為例，指出雖然猴子能夠按下快門拍照，但那些照片並未獲得著作權保護，同理，AI生成的照片，也一樣沒有版權保護。
霍威爾認為，作品被創作的過程中必須要有人類涉入，照片雖然是相機拍的，但是佈置、燈光、取景、構圖等等都是人為處理或考慮，因此攝影師拍照受到版權保護。但生成式AI生成圖片的過程不需要人類干預，因此不受版權保護。然而，霍威爾也坦承，隨著生成式AI的興起，未來這個問題勢必會不斷受到討論，或許在將來的某一天，人類對著作權的定義會有所改變。而賽勒已經決定上訴。