賴慧如超甜新婚生活曝光！最愛淋雨跑步 落髮嚴重以為罹癌
台語歌手賴慧如於這個月10日與國標舞男友劉家銘登記結婚，二度成為人妻，今（22）日舉辦新專輯《若是拄著落雨天》活動，恰好今天是七夕情人節，賴慧如甜蜜分享新婚生活。而專輯剛好主題是雨天，賴慧如也分享，從以前就喜歡淋雨，還一度出現嚴重落髮，讓她以為自己得癌症。
記者吳雨婕/台北報導
傳聞賴慧如結婚是奉子成婚，她受訪時為自己喊冤，是劉家銘跟她求婚，她提到自己是個沒安全感的人，老公以結婚的方式讓她感到安心，又加上兩個人之前去美國時，緊密相處了長達10天，讓感情更加穩定、甜蜜，賴慧如才點頭答應，再度投入到婚姻中。
外界關注賴慧如生子進展，她表示：「因為工作關係沒有時間照顧小孩，他覺得這樣對孩子很不負責任，希望等到工作暫時告一個段落之後再有生育計畫，目前還是先以工作為重。」賴慧如不忘放閃透露，願意把接下來的人生交給老公，「他不會限制我、控制我想做的事，反而很鼓勵、支持我去做想做的事。」
賴慧如也甜蜜分享，老公最喜歡專輯同名主打歌《若是拄著下雨天》，「因為他很喜歡這次的架構，不只洗澡哼，連上廁所也一直在循環播放。」這次新專輯主題是「雨天」，賴慧如笑說以前就很喜歡淋雨，心情不好都會去淋雨跑步，導致後來出現嚴重落髮的情況，去做健康檢查發現沒有大礙，她說：「當時還一度以為我得癌症。」