劉冠廷甜戀孫可芳15年！愛情藏3故事甜炸　出道前騎車打拚最浪漫

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劉冠廷曾在受訪中提到，對孫可芳做過最浪漫的事，就是兩人剛大學畢業時，曾一起在同一間國中教書，當時他們要一早6點從台北市騎摩托車到板橋，再從板橋搭公車去三峽，就這樣持續2年時間，有時兩人睡過頭還要趕快搭計程車趕路，「以前都是看著外公載外婆去田裡，因此在騎的當下會覺得『哇！現在我在做外公外婆的事情，載著女朋友去上課！』」。
劉冠廷2奪金馬！感言獻給孫可芳阿公
劉冠廷2021年以電影《詭扯》拿下第58屆金馬獎最佳男配角，奪得第2座金馬獎座，當時他在台上感謝孫可芳：「謝謝小豆跟妳的家人，阿公祝你身體快點好起來。」他下台時透露，因為孫可芳阿公關節感染，讓他也相當不捨，「因為他們家的人一直以來對我都很好，我就覺得我收集大家的祝福，可以把這個祝福再傳出去，感覺是蠻有力量的，我覺得阿公聽到應該心情會好，心情會好，身體就會很快跟著好起來」，可見孫可芳的家人在劉冠廷心中地位頗高。
4度合作，1部演性侵對手戲、1部演情侶、2部演夫妻
劉冠廷和孫可芳同在演藝圈打拚，他們曾四度合作演出，兩人在電視劇《五味八珍的歲月》中，有場性侵對手戲，當時孫可芳坦言：「幸好遇到的人是他，我對他很放心。」之後他們在VR短片《全能元神宮改造王》及影集《你的婚姻不是你的婚姻-聖筊》中飾演夫妻，兩人交往多年默契十足，連觀眾都隔著螢幕都能感受到自然的愛侶互動。劉冠廷和孫可芳最新一部合作作品為舞台劇《呼吸》，兩人在裡頭飾演一對情侶，為了是否要生子而產生劇烈爭執，精彩的演出倍受好評。