英國民眾為通膨所苦　大企業執行長薪酬卻年增16%

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其中去年薪酬最高的英國企業執行長是製藥業巨頭阿斯特捷利康（AstraZeneca）的索利歐（Pascal Soriot），高達1685萬英鎊（約新台幣6億8580萬元）；其次是英國航太系統公司（BAE Systems）的伍德本（Charles Woodburn），達到1069萬英鎊（約新台幣4億3510萬元）。
研究還發現，FTSE 100指數成分企業執行長的平均一年薪酬，從2021年的338萬英鎊（約新台幣1億3756萬元）上升到去年的391萬英鎊（約1億5913萬新台幣）。
英國工會大會（Trade Union Congress）秘書長諾瓦克（Paul Nowak）表示：「正當（英國）數百萬家庭的預算遭到生活成本危機壓縮所剩無幾時，金融城的高層卻享有豐厚的加薪。」
官方數據顯示，今年4至6月英國勞工的平均薪資較去年同期增長了7.8%；但若計入通貨膨脹，增幅便驟降至0.6%。
高薪中心主任希迪亞德（Luke Hildyard）表示：「當這麼多家庭正為了生活成本苦苦掙扎時，一個國家的經濟模式竟優先讓已是千萬富翁的企業高層加薪50萬英鎊（約新台幣2035萬元），這肯定是哪裡出了問題。」
他還說：「我們有必要讓勞工在公司董事會上有更多發言權，以及強化工會權利，並使得中低收入者分得的所得與頂尖收入者相比更加公平。」（譯者：王嘉語/核稿：張正芊）1120822