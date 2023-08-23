金磚國家峰會登場　尋求發聲抗衡西方宰制

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約翰尼斯堡各地已加強維安措施，南非總統拉瑪佛沙（Matamela Cyril Ramaphosa）將在這座城市接待中國國家主席習近平、印度總理莫迪（Narendra Modi）、巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）和50位左右的其他領袖。
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）被控在烏克蘭犯下戰爭罪，淪為國際逮捕令追緝對象，他不會親自與會，而是由外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）代為出席。
中國在金磚國家當中實力最強，習近平在峰會前先跟拉瑪佛沙會面，這是他今年第2次出訪外國。
拉瑪佛沙在普勒托利亞市（Pretoria）為習近平國是訪問開場時說：「現在，作為朋友和金磚國家夥伴，我們擁有共同目標，並追求一個更美好且平等、釋放全球所有人潛能的世界，為此團結起來。」
習近平則表示：「如今，站在新的歷史起點上，傳承友好、深化合作、加強協作是兩國的共同願望，也是時代賦予我們的重任。」
金磚國家擁有全球4成人口，成員國經濟發展程度不一，但都渴望全球秩序更能反映自身利益和崛起中的影響力。（譯者：楊昭彥/核稿：陳正健）1120822