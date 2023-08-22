FIBA世界盃／蔡英文總統熱身賽開球！立陶宛Valanciunas狂砍16分

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立陶宛國家代表隊中鋒大將Jonas Valanciunas今日狂砍16分、6籃板，NBA級灌籃動作與豪華禁區腳步令全場球迷為之瘋狂，對此Jonas Valanciunas說道：「這次來台參與世界盃熱身賽，感受到台灣球迷超乎預期的熱情，從接機、進場觀看比賽等，一路的追隨，真的非常感謝球迷願意用實質的行動來支持我們。」針對立陶宛在熱身賽拿下二連勝，總教練Kazys Maksvytis則在賽後記者會上表示：「本次熱身賽球隊取得了兩場勝利，給予球員們相當大的肯定，也是持續磨合得到的果實，球隊也將以世界盃為目標，打出最佳成績。」
拉脫維亞此役僅兩人得分上雙，但下半場頻頻上演精彩妙傳，仍讓球迷意猶未盡，拉脫維亞國家代表隊總教練Nelson Colon也表示：「在熱身賽中可以對上立陶宛非常值得，雖然輸掉了這場熱身賽，但可以讓球員藉此去調整不好的內容，還有機會改善問題，然後面對世界盃賽事。」後衛Janis Timma也補充道：「能夠對上國際籃球強權的立陶宛，有很多經驗可以吸取，在下半場的時候我們也穩住陣腳，重新打出原本拉脫維亞的球風，期待調整後重新出發的拉脫維亞。」
FIBA世界盃2023熱身賽完成三場系列賽，由兩支位屬波羅的海的立陶宛與拉脫維亞搭配中美洲的波多黎各，國際籃球強權的多元戰術變化與不同球風所帶來的震撼力令球迷朋友印象深刻， 最終場與5,379名球迷朋友一同觀看熱血賽事，本次熱身賽也讓各國國家代表隊的球員們對台灣留下深刻的印象，期盼日後能夠再看到熟悉的身影踏上台灣球場。