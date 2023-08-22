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FIBA世界盃／蔡英文總統熱身賽開球！立陶宛Valanciunas狂砍16分

▲總統蔡英文熱身賽開球！立陶宛Valanciunas狂砍16分。（T1提供）
▲總統蔡英文熱身賽開球！立陶宛Valanciunas狂砍16分。（T1提供）

記者吳政紘/綜合報導

FIBA世界盃2023熱身賽今日(22日)於新莊體育館進行最後一場賽事，共計吸引5,379人進場觀賽，終場立陶宛大比分93：69擊退拉脫維亞，以二連勝之姿為熱身賽畫下完美逗點，並為世界盃賽事調整至最佳狀態，中華民國總統蔡英文也出席盛會，並且擔任開球嘉賓，並獲立陶宛前總統Dalia Grybauskaitė致贈球衣。

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立陶宛上半場以61:26大幅度領先拉脫維亞，陣中球員祭出強勢防守，尤其Donatas Motiejunas鞏固禁區抓下5籃板，而進攻端全員穩定輸出，其中年輕小將Deividas Sirvydis豪取12分、2籃板，為立陶宛奠定勝利基礎。拉脫維亞上半場則遭遇亂流，未能充分把握快攻轉換，錯失多次得分機會，而球迷朋友期待的雷射肩Davis Bertans也因奪權而無表現機會，僅Anžejs Pasečniks獨拿9分、5籃板，有較突出表現。下半場拉脫維亞急起直追，展現高超專注度的表現，第三、四節分別從立陶宛手中奪下22、21分的佳績，仍然無法扭轉局面，最終拉脫維亞落後24分落敗。

立陶宛國家代表隊中鋒大將Jonas Valanciunas今日狂砍16分、6籃板，NBA級灌籃動作與豪華禁區腳步令全場球迷為之瘋狂，對此Jonas Valanciunas說道：「這次來台參與世界盃熱身賽，感受到台灣球迷超乎預期的熱情，從接機、進場觀看比賽等，一路的追隨，真的非常感謝球迷願意用實質的行動來支持我們。」針對立陶宛在熱身賽拿下二連勝，總教練Kazys Maksvytis則在賽後記者會上表示：「本次熱身賽球隊取得了兩場勝利，給予球員們相當大的肯定，也是持續磨合得到的果實，球隊也將以世界盃為目標，打出最佳成績。」

▲總統蔡英文熱身賽開球！立陶宛Valanciunas狂砍16分。（T1提供）
▲總統蔡英文熱身賽開球！立陶宛Valanciunas狂砍16分。（T1提供）
拉脫維亞此役僅兩人得分上雙，但下半場頻頻上演精彩妙傳，仍讓球迷意猶未盡，拉脫維亞國家代表隊總教練Nelson Colon也表示：「在熱身賽中可以對上立陶宛非常值得，雖然輸掉了這場熱身賽，但可以讓球員藉此去調整不好的內容，還有機會改善問題，然後面對世界盃賽事。」後衛Janis Timma也補充道：「能夠對上國際籃球強權的立陶宛，有很多經驗可以吸取，在下半場的時候我們也穩住陣腳，重新打出原本拉脫維亞的球風，期待調整後重新出發的拉脫維亞。」


FIBA世界盃2023熱身賽完成三場系列賽，由兩支位屬波羅的海的立陶宛與拉脫維亞搭配中美洲的波多黎各，國際籃球強權的多元戰術變化與不同球風所帶來的震撼力令球迷朋友印象深刻， 最終場與5,379名球迷朋友一同觀看熱血賽事，本次熱身賽也讓各國國家代表隊的球員們對台灣留下深刻的印象，期盼日後能夠再看到熟悉的身影踏上台灣球場。

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