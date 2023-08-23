中美洲議會「排台納中」 北京大讚、美國多位議員譴責
中美洲議會（PARLACEN）21日以73票支持、32票反對、9票棄權的票數，通過尼加拉瓜黨團6月下旬提出的「排台納中」案，而台灣為維護國家主權及尊嚴，宣布即日起正式退出。中國外交部、國台辦22日皆就此表態，認為PARLACEN做出對的選擇。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，中國外交部發言人汪文斌22日在例行記者會表示，中國歡迎並高度讚賞中美洲議會，通過取消台灣地區所謂「立法院」、「常駐觀察員」地位、接納中國全國人大成為常駐觀察員的決議，這再次充分說明，堅持一個中國原則是不可阻擋的時代潮流，中國願在一中原則基礎上，與中美洲議會發展友好合作關係。
中國外交部發言人華春瑩則在社群媒體X（先前名稱為推特）發言，表示讚賞中美洲議會取消台灣立法院的觀察員身分，並接納中華人民共和國作為中國的合法代表觀察員。
而國台辦也在22日晚間以發言人朱鳳蓮的名義指出，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，一中原則也是國際社會普遍共識，對於中美洲議會做出的「正確決定」，中國表示讚賞，聲稱民進黨企圖「倚外謀獨」注定失敗。
中美洲議會1991年成立，為區域性議會組織，會員國包括瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拿馬及多明尼加6國，台灣1999年加入成為永久觀察員。
針對此事，美國多位跨黨派聯邦議員則齊聲譴責，批評中美洲議會此舉，是對民主的襲擊，呼籲美國政府應支持台灣，獲得應有之國際地位。