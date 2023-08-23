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只有3天！全家特大美式、醇奶茶「買1送1」　7-11今起咖啡買1送1

▲全家本週康康五優惠提早出爐，最夯的現煮系列飲品有特大杯美式、鮮露醇奶茶都是買1送1優惠。（圖／全家提供）
▲全家本週康康五優惠提早出爐，最夯的現煮系列飲品有特大杯美式、鮮露醇奶茶都是買1送1優惠。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

全家本週康康五優惠提早出爐，最夯的現煮系列飲品有特大杯美式、鮮露醇奶茶都是買1送1優惠；除此之外，可口可樂以及能夠隨買跨店取的牛奶雪糕、仙草飲、天然水都有買1送1優惠。7-11則是自今起起至28日，新品青梅冰茶買2送2可寄杯，還有員單筆購，只要消費／繳費／EC寄取，當筆報會員手機號碼，即可享中杯熱蜂蜜美式、大杯冰蜂蜜美式買1送1優惠。

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全家本週康康五優惠來了，只要8月25起至27日前，購買特大杯美式（原價80元／杯、冰熱不限）、大杯鮮露醇奶茶（原價55元／杯）都是買1送1優惠；可口可樂 435ml（原價29元／瓶）、牧場直送牛奶雪糕（原價40元）、仙草飲 520ml（原價30元）、天然水2.2L（原價35元）通通都有3天買1送1好康優惠。

▲全家本週康康五優惠提早出爐，最夯的現煮系列飲品有特大杯美式、鮮露醇奶茶都是買1送1優惠
▲全家本週康康五優惠提早出爐，8月25起至27日前有特大杯美式、鮮露醇奶茶都是買1送1優惠。（圖／全家提供）
7-11行動隨時取今起至28日限定，新品青梅冰茶買2送2（原價60元／杯）、經典可可則有嚐鮮價70元（原價99元／杯）。

門市則是自8月23日開跑至9月5日的會員單筆購，只要消費／繳費／EC寄取，當筆報會員手機號碼，即可享中杯熱蜂蜜美式（原價60元／杯）、大杯冰蜂蜜美式（原價70元／杯）買1送1優惠；中杯熱蜂蜜拿鐵（原價70元／杯）、大杯冰蜂蜜拿鐵（原價80元／杯）買2送1優惠。

▲7-11慶祝七夕情人節！推一系列飲品優惠，其中（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11新品青梅冰茶買2送2、經典可可則有嚐鮮價70元。（圖／記者鍾怡婷攝）

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