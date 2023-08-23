新鮮人待業痛苦指數77分破紀錄！投104封履歷才找到工作

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對於已經或曾經找到「頭路」的新鮮人，大概需要花多少心力，才有可能爭取到一份正職工作？調查發現，平均要投過18.6封履歷，才會獲得一家企業的面試機會，略少於去年的19.1封，同時得再面試5.6家公司，才能真正找到一份工作，也略低於去年的5.8家。依此數據換算下來，新鮮人如果想得到一次錄取機會，大約要投遞104封履歷表。
yes123求職網表示，今年的履歷投遞錄取指數達104.2，不但低於去年的110.8，更創下4年以來新低，接近疫情爆發前2019年的水準，顯見九年級畢業生在求職進度上，逐漸擺脫疫情衝擊。
調查也發現，新鮮人在求職期間，每天平均會花2.2小時的時間，在應徵工作這件事情上面；其中甚至有11.5%的人，一天會投入「4小時（含）以上」尋職。
另外，調查顯示，50.6%的新鮮人透露，自己在求職時，沒有任何方向感；其餘的49.4%表示，算是有求職方向感，其中36.1%屬於有方向感，而且以職務為主，13.3%為有方向感，而且以產業為主。
在求職態度方面，高達51.9%的新鮮人，採取「先求有再求好」的策略；16.3%表示自己是「寧缺勿濫」，寧可失業，也不亂應徵工作；剩下的31.8%則認為，對於找工作的態度，自己算是一切隨緣，屬於「佛系求職者」。
針對職場新鮮人，yes123求職網發言人楊宗斌建議，不要陷入「先求有，再求好」字面上的迷思，其實所謂的「先求有」，應該是先求找到有興趣、有前景、有符合性格的工作；接著所謂的「再求好」，應該是再求找到薪資能更好，福利或職位能更好的工作。
楊宗斌認為，過度隨性的求職態度，可能導致換工作的頻率過高，或者常常找錯工作；反之，如果變成非常挑剔，甚至眼高手低，結果可能導致高學歷或高技能的人才，卻出現高失業率的窘境。
據yes123求職網的調查，共有70.9%的社會新鮮人透露，在找工作期間，會碰到家人給予的精神壓力，大多來自於父母親或長輩，他們表達對自己求職進度的關切與憂心，其中42.7%屬於「會給，但仍可負荷」，28.2%屬於「會給，且無法負荷」，處於「精神快崩潰」的狀態。
另外，調查結果更顯示，高達94.9%的新鮮人表示，在待業期間是有「經濟壓力」，其中59.2%屬於「有，但仍可負荷」，35.7%屬於「有，且無法負荷」，手頭異常吃緊。74.5%有得到父母或親友資助、53.3%要靠個人存款過活、33%需要靠兼差打工、19.2%要變賣家當、8.7%選擇向金融機構貸款。
yes123求職網指出，衡量待業期間的精神壓力與經濟壓力，九年級生新鮮人自評的「待業痛苦指數」，均落在76.5分，高於去年的75.5分，創下10年以來新高，其中自認達到「滿分」者，更佔了17.9%，這些人恐怕已達到痛不欲生、苦不堪言的程度。