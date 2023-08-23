天氣預報／今「處暑」6縣市防高溫！午後大雷雨報到 出門要帶傘
今（23）日是節氣「處暑」，中央氣象局表示，白天天氣高溫炎熱，目前持續針對雙北、台中等6縣市發布「高溫資訊」，不過預計今日中午過後，對流發展仍然旺盛，各地都要留意午後局部雷陣雨，尤其是山區要小心局部大雨，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮則指出，目前太平洋有3個熱帶擾動發展中，詳細動態需再觀察。
記者張志浩/綜合報導
氣象局提醒，天氣高溫炎熱，今日中午前後，台中市、雲林縣為「橙色燈號」，有連續出現攝氏36度高溫的機率，請加強注意。台北市、新北市、花蓮縣、台東縣則為「黃色燈號」，請注意攝氏36度的高溫。今日各地區平地氣溫上，北部攝氏23至36度，中部攝氏24至36度，南部攝氏24至36度，東部攝氏23至37度。
吳德榮說明，今日至下週二（8月29日）水氣少、天氣晴熱，但太平洋高壓偏弱，大氣不穩定，午後近山區有局部雷陣雨，不排除有局部「大雷雨」伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」，應持續注意平地的急雨積水，山區的落石、坍方。
此外，吳德榮指出，未來一週太平洋高壓偏弱，從東亞向東延伸至菲律賓東方海面倍「季風低壓」環流所籠罩，其中有多個熱帶擾動醞釀。日本南方海面的第1個擾動沒有發展，第2個擾動在菲律賓東方海面，下週一（8月28日）第2個擾動仍在菲律賓東方海面調整，第3個擾動則呂宋島東方及台灣東南方海面打轉後，下週一接近巴士海峽；但各國模式之間存在不小差異，需再觀察。