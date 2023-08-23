怨工作量與薪水不成正比！1成5新鮮人上工不開心、月薪平均近3萬

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80.2%的人表示，其實「不滿意」現在的薪酬水準，加上62.8%的人覺得目前是「學非所用」，代表自認「學以致用」的，僅佔37.2%；同時70.1%有正職的新鮮人，對現在的工作內容感覺「無成就感」。
衡量「薪資滿意度」與「工作成就感」，新鮮人自評的「上工開心指數」相當低，平均僅有41.2分，但仍高於去年的39.2分、創3年新高；只是其中自評「零分」的，更佔了15.1%。
85.4%的新鮮人透露，曾經有過離職的念頭，而且在可複選狀況下，其中主要原因為「工作量與薪水不成正比」（47.4%）、「學不到東西」（42.3%）、「工作壓力過大」（38%），以及「工作內容和之前想像的不同」（31%）、「上司情緒不穩，老是愛罵人」（25.7%）。平均下來，今年的新鮮人對於一份工作，至少想做15.8個月，大約為474天，略多於去年的15.6個月，等於想先累積「5個季度」左右的工作經歷再說。
觀察本次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，今年的新鮮人即使目前身處「後疫情時代」，大環境屬於緩步復甦又缺工的階段，千辛萬苦且幸運找到工作，卻也碰上青年低薪化的窘境，一旦無法學以致用，又缺乏職場成就感，想要真正開開心心去上班，其實有相當高的難度。
楊宗斌說，至於點燃新鮮人離職的導火線，可能會有以下這4種情形，「工作報酬率過低」、「看不見自己的未來」、「職場高壓，卻無法抗壓」，以及「現實和理想落差過大」。
楊宗斌提醒新鮮人，如果換工作頻率太高，像是任職某公司的時間，無法待滿1年以上，反而對履歷表有扣分作用，其實不利於面試評價，更容易被企業貼上穩定度低、抗壓性差的負面標籤。