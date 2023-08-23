365天沒休息！友達廠長猝逝「有事我扛」成絕響　同仁不捨提2訴求

怨工作量與薪水不成正比！1成5新鮮人上工不開心、月薪平均近3萬

▲人力銀行調查顯示，1成5新鮮人「上工開心指數」掛零、8成不滿正職收入。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
▲人力銀行調查顯示，1成5新鮮人「上工開心指數」掛零、8成不滿正職收入。（示意圖，非當事人／取自photoAC）

記者李琦瑋／台北報導

目前青年失業率居高不下，對於「九年級生」的職場新鮮人來說，要立刻找到令人滿意的工作，不容易，即使幸運被企業錄取了，待遇能否符合預期、能不能存到錢、或是已有理財規劃？對此，人力銀行今（23）日發布「九年級生待業痛苦與上工開心指數調查」，顯現80.2%的新鮮人「不滿意」現職收入、70.1%有正職的新鮮人對現在的工作內容「無成就感」，衡量薪資滿意度與工作成就感後，新鮮人自評「上工開心指數」僅有41.2分，其中自評「零分」的佔了15.1%。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對目前有正職工作的新鮮人，yes123求職網調查顯示，這群職場菜鳥「原本預期的」月薪，平均為30,698元，比起去年多了898元，調幅為3%，對比「實際領到的」月薪，平均落在29,773元，比起去年增加848元，等於上揚2.9%，雙雙創下近10年新高，但兩者中間落差925元，略多於去年，大約是打了「97折」。

80.2%的人表示，其實「不滿意」現在的薪酬水準，加上62.8%的人覺得目前是「學非所用」，代表自認「學以致用」的，僅佔37.2%；同時70.1%有正職的新鮮人，對現在的工作內容感覺「無成就感」。

衡量「薪資滿意度」與「工作成就感」，新鮮人自評的「上工開心指數」相當低，平均僅有41.2分，但仍高於去年的39.2分、創3年新高；只是其中自評「零分」的，更佔了15.1%。

85.4%的新鮮人透露，曾經有過離職的念頭，而且在可複選狀況下，其中主要原因為「工作量與薪水不成正比」（47.4%）、「學不到東西」（42.3%）、「工作壓力過大」（38%），以及「工作內容和之前想像的不同」（31%）、「上司情緒不穩，老是愛罵人」（25.7%）。平均下來，今年的新鮮人對於一份工作，至少想做15.8個月，大約為474天，略多於去年的15.6個月，等於想先累積「5個季度」左右的工作經歷再說。

觀察本次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，今年的新鮮人即使目前身處「後疫情時代」，大環境屬於緩步復甦又缺工的階段，千辛萬苦且幸運找到工作，卻也碰上青年低薪化的窘境，一旦無法學以致用，又缺乏職場成就感，想要真正開開心心去上班，其實有相當高的難度。

楊宗斌說，至於點燃新鮮人離職的導火線，可能會有以下這4種情形，「工作報酬率過低」、「看不見自己的未來」、「職場高壓，卻無法抗壓」，以及「現實和理想落差過大」。

楊宗斌提醒新鮮人，如果換工作頻率太高，像是任職某公司的時間，無法待滿1年以上，反而對履歷表有扣分作用，其實不利於面試評價，更容易被企業貼上穩定度低、抗壓性差的負面標籤。

新鮮人待業痛苦指數77分破紀錄！投104封履歷才找到工作

上班不苦NOW／7情境小心正被職場PUA　自救要靠這4招

觀光業徵才緩步回溫！5成5下半年開缺、6成8無意加薪搶才

高學歷不如高技能！8成7工作不用念到碩博士　技術人才月薪多13K

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀