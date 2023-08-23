因這些原因！中福、昇華財報連3季難產　最快11/20下市櫃

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至於112年上半年獲利成長產業包括汽車工業因車用晶片及零組件缺料緩解，帶動車市銷售而推升獲利；食品工業因疫後復甦，內需回穩，致獲利攀升；水泥工業則因部分公司佈局電力及能源，帶動獲利成長等。
而上櫃公司（不含第一上櫃公司）112年上半年累計營業收入為1兆1960億元，較去年同期減少1300億元，減少9.80%；稅前淨利為1281億元，較去年同期減少384億元，減少23.06%，主要也是因基期較高，111年第2季半導體業因市場需求增加及產能利用率提升所致。
上櫃公司112年上半年獲利成長產業包括建材營造業因建案完工交屋，帶動獲利成長；觀光餐旅業因疫情緩解，民眾外出用餐意願提高，餐飲收入增加而推升獲利；塑膠工業因部分公司受惠疫情解封，客戶訂單增加，及認列處分子公司利益，致獲利成長等。
不過，證期局也公布，截至8月14日除上市公司中福及上櫃公司昇華這2家公司未如期出具112年第2季財務報告外，其餘公司均已於規定期限內完成公告申報。由於2家公司已連3季財報難產，也遭證期局裁罰並限期補申報，至今仍未補交，自4月10日起便暫停交易，若未能在期限內補交並恢復交易，最快將在11月20日下市櫃。
至於兩家公司未如期交出財報，證期局說明，中福主要是因子公司福興爆發股權交易紛爭、未提出財報導致合併財報難產，使會計師無法表示意見，也已被處罰24萬元、48萬元，8月14日沒交隔天再罰72萬元，限期30日內補行公告，若再不交會再續罰。
昇華則因營收掛蛋，原任會計師終止委任，續任會計師查核後亦有疑慮而終止委任，導致財報持續難產，目前為無簽證會計師狀態，證期局表示，之前已對昇華處罰24萬元、48萬元，今年8月7日已換負責人，8月14日前仍交不出第二季財報，已給30天補申報寬限期，即在9月16日前要申報 。