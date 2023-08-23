大馬Angelababy被罰錢！只因飯店吃「這一物」 東南亞旅遊應避免
東南亞旅遊正夯，但有些在地風俗應注意，例如在飯店內吃榴槤或山竹，可能會引起飯店業者的罰款。有「馬來西亞Angelababy」之稱的黃詩棋（Yumi），今年在飯店內吃榴槤時，也被罰款1000令吉（約等同於新台幣6862元），且不只是馬來西亞，無論是在新加坡、泰國、越南、印尼和菲律賓，都有飯店明文禁止在房內吃榴槤。
國際中心賴正琳／綜合報導
黃詩棋（Yumi）在社交平台上發佈自己在酒店吃榴槤被罰款的事情，她曬出的聊天記錄中，黃詩棋稱自己被發現在酒店吃榴槤，導致罰款1000令吉（約等同於新台幣6862元）。許多去泰國和越南旅遊的遊客，也常常在論壇上分享自己因為吃榴槤，而被飯店罰錢的不愉快經驗。有泰國的旅客被罰款3000泰銖（約等同於新台幣2744元）；而在越南的旅客則遭罰款500萬越南盾（約等同於新台幣6703元）。
飯店業者罰錢的主因是，榴槤的氣味很難在房內消散，酒店需要花費大量時間和精力去處理異味，客房在清潔期間無法售賣的損失當然得由吃榴槤的客人承擔。另外，部份海外酒店也明文禁止旅客吃山竹或是螺螄粉。
之所以東南亞部份酒店不允許在房內吃山竹，是因為山竹過於招惹蚊蟲，傢俱亦會沾染紅色汁液難以清潔，由於東南亞部份酒店是高空封閉窗設計，過於濃重的氣味難以消除，台灣旅客前往東南亞旅遊時，應避免在飯店內食用上述食品，以免不慎被罰款。