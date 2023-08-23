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每年7萬華人被從泰國賣到緬甸！雲南多地示警：小心淪為豬仔

▲每年大約有7萬名華人被從泰國轉賣至緬甸，面臨非法囚禁、性侵、器官轉賣等下場。（示意圖／取自pixabay）
▲每年大約有7萬名華人被從泰國轉賣至緬甸，面臨非法囚禁、性侵、器官轉賣等下場。（示意圖／取自pixabay）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國、泰國、緬甸、寮國的公安部門，近日在泰國清邁針對聯合打擊犯罪行動舉行記者會，提到每年大約有7萬名華人被從泰國轉賣至緬甸，就連中國雲南省多地都公開提醒居民，千萬不要輕信什麼邊境高薪招聘廣告，也不要隨便答應朋友邀約就一同偷渡出境想淘金，以免淪為豬仔。

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綜合中媒報導，8月15日至16日，中國公安部、泰國警察總署、緬甸警察總部、寮國公安部，在泰國清邁舉行賭詐、人口販運、綁架、非法拘禁等犯罪的專項打擊行動記者會，提到妙瓦底鎮已經是東南亞第2大人口販賣中心，被騙過去的人將會被轉賣至東歐和東南亞各國，下場可能就是被迫進行電信詐騙、性剝削或是器官交易。

泰國警方統計，每年大概有7萬名華人，從泰國被賣到緬甸的妙瓦底鎮，相當於每天平均有近200人遭轉賣，而這僅僅是泰國官方公布的數據，檯面下不排除還有更多人受害。

與此同時，和緬甸、寮國有大面積邊境接壤的中國雲南省，昆明、玉溪、保山等多地政府，近日也都發布公告，提醒民眾不要相信任何邊境高薪招聘廣告，也不要答應朋友的邀約而偷渡出境，因為大多都是境外犯罪集團設的陷阱，許多被困的中國公民，都是在境外蛇頭指揮下，被偷渡、誘拐至境外。

雲南的公告強調，等待貿然出境者的，通常不是什麼合法正規的高薪工作，而是被犯罪集團強行安排從事違法活動，人身自由受到限制，每天必須完成高額詐騙任務，若是做不到，輕則斷食，重則被電擊、毆打，想要回國還需繳納巨額賠款和贖金，如果交不出錢又完成不了任務，甚至會有生命危險。

▲中國1名張姓博士被騙至緬甸當詐騙豬仔1年，仍尚未獲救。（圖／翻攝自微博）
▲中國1名張姓博士被騙至緬甸當詐騙豬仔1年，仍尚未獲救。（圖／翻攝自微博）
有關中國公民被騙至緬甸等地的消息，近年層出不窮，日前才傳出1名畢業於中國科學院地球環境研究所的張姓男博士也「上當」，以為是去新加坡當翻譯，殊不知是被帶到緬甸從事電信詐騙工作，受困1年仍未獲救。不過，也確實有人是抱著不切實際的發財夢，明知違法，仍自願偷渡、堅持前往，結果在雲南被查緝抓獲，錢沒賺到反而先吃上牢飯。

▲中國貴州3名男子結伴欲偷渡緬甸做詐騙，中途在雲南被抓獲並判刑。其中吳姓男子不會打字、遭詐騙集團拒收一事，在中國網路上引起熱議。（圖／翻攝自微博）
▲中國貴州3名男子結伴欲偷渡緬甸做詐騙，中途在雲南被抓獲並判刑。其中吳姓男子不會打字、遭詐騙集團拒收一事，在中國網路上引起熱議。（圖／翻攝自微博）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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