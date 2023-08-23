每年7萬華人被從泰國賣到緬甸！雲南多地示警：小心淪為豬仔

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泰國警方統計，每年大概有7萬名華人，從泰國被賣到緬甸的妙瓦底鎮，相當於每天平均有近200人遭轉賣，而這僅僅是泰國官方公布的數據，檯面下不排除還有更多人受害。
與此同時，和緬甸、寮國有大面積邊境接壤的中國雲南省，昆明、玉溪、保山等多地政府，近日也都發布公告，提醒民眾不要相信任何邊境高薪招聘廣告，也不要答應朋友的邀約而偷渡出境，因為大多都是境外犯罪集團設的陷阱，許多被困的中國公民，都是在境外蛇頭指揮下，被偷渡、誘拐至境外。
雲南的公告強調，等待貿然出境者的，通常不是什麼合法正規的高薪工作，而是被犯罪集團強行安排從事違法活動，人身自由受到限制，每天必須完成高額詐騙任務，若是做不到，輕則斷食，重則被電擊、毆打，想要回國還需繳納巨額賠款和贖金，如果交不出錢又完成不了任務，甚至會有生命危險。
有關中國公民被騙至緬甸等地的消息，近年層出不窮，日前才傳出1名畢業於中國科學院地球環境研究所的張姓男博士也「上當」，以為是去新加坡當翻譯，殊不知是被帶到緬甸從事電信詐騙工作，受困1年仍未獲救。不過，也確實有人是抱著不切實際的發財夢，明知違法，仍自願偷渡、堅持前往，結果在雲南被查緝抓獲，錢沒賺到反而先吃上牢飯。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110