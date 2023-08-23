早就不看好中國房市！台新金相關曝險降至0　手握230億現金2用途

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至於其他曝險部分，林維俊指出，台新金過去幾年中國曝險持續下降，占淨值比已降至39%，其中2/3為融資，1/3屬投資，投資對象都是大陸大型銀行，風險相對穩健；放款則是以台商和外資企業為主，對陸企放款占比不到1%。不過，他也不諱言，台新在中國的租賃有遇到困難，NPL有上升，目前在損益兩平附近，正積極嚴控風險，業務成長已經不是重點。
由於目前台新金帳上有超過230億元的現金部位，外界也關注是否會啟動與新光金的「金金併」。對此，林維俊僅說，帳上現金主要是為併購或是挹注子公司資金做準備，併購對象要能和台新金有互補、讓公司更強健、更多元化創造更好的ROE，台新都會考慮，銀行、證券、人壽都不排除。
至於台新金持有彰銀股權部分，除了因應交換債的5.7億股，目前未處理的彰銀部位不到1億股，還有4年時間會陸續在公開市場出售，而今年彰銀上半年現金股利3.5億元，預計在8至9月入帳。
台新金今年上半年營運表現。該公司上半年稅後淨利89億元，年成長98.4%，若排除2022上半年併購人壽一次性項目影響，年成長仍達57%，每股淨值為13.56元，每股稅後盈餘0.63元，較去年同期成長117.2%，年化股東權益報酬率為9.94%；在營收表現方面，主要成長為淨利息收入挹注及投資收益回升，年成長分別達3.7%及273.3%，整體淨收益較去年同期增長21.8%。
至於台新金子公司台新銀行上半年稅後淨利達79.5億元，年成長31%，更創下歷史新高。在放款、存款、信用卡等主要業務持續穩定成長，其中總放款餘額較去年同期成長6.5%，總存款餘額則成長16.7%；在財富管理業務方面，較去年同期年減2.8%，但近期獲利動能已逐步回升。在信用卡業務方面，包括有效卡數、特店家數、簽帳金額、手續費收入等指標均穩定成長，特別是簽帳金額年成長32.3%、毛手續費收入年成長32.2%。
子公司台新證券上半年稅後淨利達8.73億元，年成長283.0%，占金控整體獲利10%，主因是投資收益的回升、經紀及承銷業務成長。此外，台新證券在經紀業務第二季市佔率也較去年同期小幅成長，由2.17%成長至2.21%。
另一子公司台新人壽的業務表現方面，累積初年度保費收入為64.9億元，市占率由去年底的1.70%成長至1.86%，業界排名也由去年第14提升至第12；此外，台新人壽負債成本率持續下降，由去年同期3.96%下降至本季度3.85%。