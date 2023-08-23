蔡英文將訪史瓦帝尼 許智傑「樂觀其成」：也許還有出乎意料行程
總統蔡英文年初出訪友邦瓜地馬拉、貝里斯，傳出將於9月下旬再度率團前往我國非洲唯一友邦史瓦帝尼，對此，民進黨立委許智傑今（23）日回應，史瓦帝尼跟台灣長期有很濃厚友誼關係，出訪對於鞏固友誼有其必要，自己樂觀其成，「也許還有出乎意料的行程，這我們拭目以待」。
記者林怡昕／台北報導
蔡英文4月初出訪友邦瓜地馬拉、貝里斯，近日再傳出，9月下旬將再度率團，前往我國非洲唯一友邦史瓦帝尼，總統府祕書長林佳龍等人也將隨行。許智傑今天受訪時指出，蔡英文的出訪對於鞏固友誼有其必要，自己樂觀其成，「也許還有出乎意料的行程，這我們拭目以待」。
至於中國國家主席習近平近日出訪非洲，許智傑認為「當然有其目的」，可能也會對於台灣邦交國「挖牆腳」，蔡總統應鞏固邦交友誼，出訪邦交國是很正常的事，也是應該要去做的事。
面對我國位於中南美洲友邦瓜地馬拉即將舉行總統大選，親中派候選人直言「將傾向與中國建立更緊密關係」，許智傑則認為，各國邦交能守住就盡力守住，不過他對於瓜地馬拉與我方的友誼有信心，現在全世界都在反共，習近平在國際地位現在已經越來越差，各國在看中國的話，除了接受中國利誘之外，也會看到全世界對中國逐漸走弱的趨勢，許智傑認為，「（邦交國）還是會守住跟台灣的友誼，不會被習近平利誘，改變立場」。