喊沒一中各表就無九二共識　郭台銘：與其共軍擾台、不如媽祖繞台

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭台銘今上午在金門縣議會發表演說，金門縣議長洪允典、國民黨中常委周孟蓉皆到場參加。郭台銘致詞指出，和平是他們的信仰，今天是八二三炮戰65周年紀念日，在這個紀念日他作為一個曾經在金門前線服役過的老兵，此時此刻再次站在金門，面對戰爭與和平的思考，他有格外深刻而又激動的感觸。
郭台銘說，為何要紀念一個發生在65年前的戰爭？65年後的今天，再次踏上這個曾經落下無數砲彈的島嶼，一起紀念這個日子，有何特殊意義？回首過去過得越遠看得越深，向前行動就能走得更遠、更穩。
郭台銘表示，台灣文學家朱西甯1982年出版《八二三注》，詳細記載八二三砲戰歷史，書中定位台灣經濟建設，穩定中求發展政策，是奠基在八二三戰役，值得全民長久懷思，他要向因八二三犧牲同胞致上致意，因為這些人投入，才讓台灣享受和平穩定的果實。
對此，郭台銘再度呼籲中國北京政府，「台灣人民絕對不會主動挑起戰爭，但也絕不可能怯戰，台海兩岸若真有戰爭必要，勢必仿效八二三先賢們精神，團結合作、同仇敵愾，非到致勝那天絕不罷休。」
「我郭台銘生在台灣，死也會葬在台灣，為了和平與尊嚴將無所畏懼」郭台銘表示，有人問他，既然不怯戰？為何又要跟北京當局簽署和平協議，中華民國政府必須要以中華民國共和國政府簽訂和平協定，無非因和平是他們的信仰，為和平、民主、自由意義才得以被彰顯。
郭台銘強調，必須以自由民主為號召，並與北京當局共享這樣的文明成果，因此他要再度呼籲北京當局，「不要低估台灣人民浴血奮戰的決心，請務必停止對台灣的文攻武赫，與其共軍擾台，倒不如媽祖繞台。」
郭台銘指出，他們或許已經習慣民主自由生活，甚至把沒有警報、砲火的日子視為當然，但這世界不是如此平靜，俄羅斯與烏克蘭戰爭18個月下來，雙方死傷超過50萬人，北蘇丹在戰火下有300萬人流離失所，超過40年阿富汗戰爭累計死亡人數超過200萬人，和平不是天下掉下來的理所當然，和平需要無數人付出，甚至犧牲。
此外，郭台銘說，65年前海峽兩岸曾兵戎相見，海峽兩岸今又出現兵兇戰為局勢，兩岸曾有的對話交流，為何淪為今天已讀不回？從農漁產品、宗教文化、學術論壇、青年創業全面教育，為何走到今天軍演不斷、軍機繞台、軍艦穿梭的文攻武赫？
郭台銘直言，人類文明歷史見證，武力恫嚇手段無法贏得民心認同，「現在兩岸間充滿戰爭病毒，需要有和平的疫苗」，兩岸執政當局都必須用向歷史負責態度，誠實面對當年開啟兩岸對話的政治基礎，那就是一中各表。
郭台銘強調，應正視雙方存在的政治現實，九二共識接受各方各自表述立場，沒有一中各表就沒有九二共識，沒有中華民國就沒有九二共識，沒有中華民國憲法就沒有九二共識，中華民國就是兩岸和平發展平台。
最後，郭台銘說，和平倡議啟動在兩岸和平演進中，金門終將扮演關鍵性角色，在紀念八二三的今天，一起許願兩岸和平遠離戰爭，願世界和平全球共榮。