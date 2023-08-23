泰國新總理出爐！外媒：為美國恢復兩國盟友關係打開大門
泰國歷經三個多月的政治僵局，為泰黨推舉的房產大亨賽塔（Srettha Thavisin）在國會的總理大選中勝出，獲得多數國會議員的支持。雖然總理不是外界看好且獲得多數民眾支持的前進黨（Move Forward Party）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat），但大選結果已讓外界滿意，甚至認為是「促進與美國友誼」的進步。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合外媒報導，泰國過去受到軍政府把持政治，2014年政變中奪取政權的前陸軍總司令兼前總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）表示，當年在經過6個月的街頭抗爭和暴力衝突後，軍方出手干預是必要之舉，以恢復社會秩序，而所有事情已在今年3月24日選舉後恢復正常。
《華爾街日報》則指出，在經歷了近十年的軍政府統治後，泰國國會選出了61歲的房地產大亨賽塔擔任該國下一任總理，這是一次軍方妥協的象徵，雖然未能讓軍方勢力退出政府，但確實標誌著民主的進步。
美國媒體認為此次泰國選舉，仍保有民主的色彩，也開啟了對美國友誼道路的大門，未來不排除加深盟友關係。過去泰國長期處於軍事專制政府，讓泰國的施政措施也較靠近中國，但透過民眾投票的力量，顯示出泰國民間非常不滿獨裁專制。
新上任的總理賽塔擁有美國克萊蒙研究大學（Claremont Graduate University）企管碩士學位，在房地產業打滾30年的他，率領大型房地產開發商Sansiri多年，身價達13億泰銖（約等同於新台幣11.88億元）。另外他的妻子是研究預防老化醫學的醫生，他也極力提倡LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）族群的權益，並呼籲環保，整體作風和訴求都極具西方色彩。