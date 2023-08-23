AIT高雄新處長出爐　2度來台就任精通中文、日語

美國在台協會（AIT）宣布新人事，張子霖（Neil H. Gibson）於2023年8月就任高雄分處處長，而顧杉明（Samuel Goffman）也於本月就任美國在台協會高雄分處副處長；前任處長黃東偉日前也已經在臉書上發出道別。
記者邱新博／台北報導
AIT表示，張子霖（Neil H. Gibson）於2023年8月就任美國在台協會高雄分處處長，他自2009年進入國務院以來，張先生曾任職于美國駐日本大使館、美國在台協會台北辦事處、美國駐菲律賓大使館、美國駐經濟合作暨發展組織（OECD）代表團以及美國駐伊拉克大使館。張先生曾兩度榮獲美國國務院高級榮譽獎和辛克萊（Sinclaire Language Award）外語獎。
AIT介紹，進入外交領域之前，張子霖亦曾在美國商務部服務，職司國際投資。張於加州州立大學取得農業經濟學士學位，並在約翰霍普金斯大學高等國際研究學院取得國際關係碩士學位，來自美國加州，精通中文與日語；已婚，並育有三子。
而新任副處長顧杉明（Samuel Goffman），從事外交工作十二年，曾在上海、成都、華沙和華盛頓特區任職，顧先生來自印第安納州，擁有加拿大麥基爾大學歷史學士學位和美國杜克大學東亞研究碩士學位，已婚並育有兩名年幼的孩子。
AIT高雄分處前處長黃東偉日前透過臉書用國台語雙聲道向大家告別。他說，謝謝高雄、台南、嘉義市、嘉義縣、屏東、台東及澎湖朋友們的友誼，共同促進美台關係。期待再相會。