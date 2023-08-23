20家美食地圖都要吃一輪！盧秀燕自爆：鍋烤節冠軍我也訂不到
全國首創的台中鍋烤節「十大火鍋燒烤店家」名單出爐，網友細數美圖地圖，要把20個上榜店家全部吃過一輪！台中市長盧秀燕透露，曾有朋友因為訂不到冠軍店家屋馬的座位向她求助，她只好坦言「市長我也訂不到」。火鍋巷弄組冠軍「清真恩德元餃子館」是她的愛店，盧秀燕有時會親自到店裡吃，也會買外帶。
記者顏幸如／台中報導
全國首創的台中鍋烤節「十大火鍋燒烤店家」正式出爐，鍋烤品牌、巷弄4大組別冠軍，分別由海底撈火鍋中友店、清真恩德元餃子館、屋馬崇德店、激旨燒き鳥脫穎而出。台中市長盧秀燕以行動力挺，昨（22）日晚間逐一親赴店家貼榜恭賀，部分動作快的店家，已在店內播放鍋烤節奪冠的影片。
「十大火鍋燒烤店家」粗分為火鍋、燒烤兩大類，再分為連鎖店和在地店家兩種，各取前5名，結果揭曉後網友討論熱烈，瘋傳市府提供的美食地圖，盤點哪幾家已經光顧、哪幾家尚未吃過要揪團約吃。盧秀燕表示，台中人很愛吃鍋烤，一年四季24小時都吃得到，首屆鍋烤節十大店家，台中業者已經有近半數489家參與，從442萬總票數中脫穎而出，十分不易，鍋烤節不但提升全市參與店家的能見度，業績成長超過3成，也帶動整體市場商機及觀光效益，成功推廣鍋烤文化。
盧秀燕揭曉得獎店家時，透露燒烤品牌組冠軍「屋馬燒肉崇德店」非常難訂位，連她都感到困擾！「我有朋友說訂都訂不到，打到市長室來，我說我也訂不到。」火鍋巷弄組冠軍是在地老店「清真恩德元餃子館」，招牌火鍋鋪上厚實軟嫩牛肉、牛肉丸、粉絲及蔬菜，盧秀燕如數家珍的說「這家沒有豬肉，以牛羊肉為主，火鍋是燒炭的，我有時會去吃，也會叫來吃」。