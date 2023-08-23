第一晚就出狀況！塔克辛返泰國即入獄　又因健康問題轉送醫院

流亡海外多年的泰國前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）在22日返回泰國，隨即遭到警方拘留，並被泰國最高法院宣判3項貪污罪名成立，判處8年監禁。泰國警方23日表示，塔克辛在監獄度過的第一天晚上，就因為出現健康問題，而被轉移到警察醫院。

根據《路透社》報導，現年74歲的塔克辛在入獄後第一個晚上，就傳出了健康問題，泰國國家警察助理總長普拉楚（Prachuap Wongsuk）表示，由於監獄內部缺乏充足的醫療設備以及醫師進行照護，經評估後決定將塔克辛轉移至警察醫院治療。

目前塔克辛的健康狀況不明，泰國警方也未提及塔克辛出了何種健康問題。不過懲教官員在22日指出，塔克辛本身有心肺、脊椎及血壓問題，並稱當局會密切監控他的健康狀況。

塔克辛是泰國現代史上最具爭議的人物，他在2006年因軍事政變被推翻，且因貪汙罪成立逃往海外，但塔克辛堅持稱這些審判出於「政治動機」。在22日返國後，泰國最高法院隨即裁定塔克辛濫用職權和瀆職、非法命令國有銀行發放外國貸款，以及透過代理人非法持有股份三項罪名成立，判處8年監禁。塔克辛隨即被押送至人稱「神秘地帶」的曼谷監獄（Bangkok Remand Prison）服刑。