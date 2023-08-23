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今年颱風季下半場開打！下週「生成機率」破5成　各國預估路徑曝

▲氣象專家賈新興指出，台灣東南方海面，在下週一（8月28日）生成颱機率超過5成，目前預報路徑是朝巴士海峽移動，有發布海上警報的可能性。（圖／賈新興YouTube）
▲氣象專家賈新興指出，台灣東南方海面，在下週一（8月28日）生成颱機率超過5成，目前預報路徑是朝巴士海峽移動，有發布海上警報的可能性。（圖／賈新興YouTube）

記者張志浩/綜合報導

颱風活躍期又要來了！雖然本週台灣天氣回歸較典性的夏季型態，主要將予以午後雷雨為主，不過由於台灣附近目前被不穩定的「低壓帶」籠罩，很容易有熱帶低氣壓或颱風等系統出現，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，台灣東南方海面，下週一（8月28日）生成颱風機率超過5成，目前預報路徑是朝巴士海峽，距離台灣不遠，也有發布海上警報的可能性。

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賈新興說明，太平洋目前有不少熱帶擾動正在發展，位於台灣東南方海面的熱帶系統，下週一成颱機率超過5成，根據歐洲模式的預報，該颱風路徑和先前的「杜蘇芮颱風」類似，會往巴士海峽移動，從台灣南邊通過，屆時有機會威脅台灣100公里以內的海域，並發布海上警報，不過這些資料較為後期，還需繼續觀察。

▲前台灣東南方有相當接近的熱帶系統發展中，且有很高機率在下週變成颱風，各國模式預測也相當分歧。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急 」臉書）
▲前台灣東南方有相當接近的熱帶系統發展中，且有很高機率在下週變成颱風，各國模式預測也相當分歧。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急 」臉書）
天氣臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，中長期預報顯示，下週開始，西太平洋將進入今年「颱風季的下半場」，在最新的歐洲模式系集圖中，又再次開始報出很多路線的情況，代表又要進入新的颱風活躍期。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，此刻可先關注的，就是距離台灣東南方非常近熱帶低壓91W，一旦發展又靠過來，準備時間會相當短，可以先觀察這個已有雛型的熱帶低壓。中央氣象局預報員曾昭誠則表示，颱風本週高機率不會生成，下週確實有相關訊號，不會實際情況還需等待週末開始才會較明朗。

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