今年颱風季下半場開打！下週「生成機率」破5成 各國預估路徑曝
颱風活躍期又要來了！雖然本週台灣天氣回歸較典性的夏季型態，主要將予以午後雷雨為主，不過由於台灣附近目前被不穩定的「低壓帶」籠罩，很容易有熱帶低氣壓或颱風等系統出現，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，台灣東南方海面，下週一（8月28日）生成颱風機率超過5成，目前預報路徑是朝巴士海峽，距離台灣不遠，也有發布海上警報的可能性。
記者張志浩/綜合報導
賈新興說明，太平洋目前有不少熱帶擾動正在發展，位於台灣東南方海面的熱帶系統，下週一成颱機率超過5成，根據歐洲模式的預報，該颱風路徑和先前的「杜蘇芮颱風」類似，會往巴士海峽移動，從台灣南邊通過，屆時有機會威脅台灣100公里以內的海域，並發布海上警報，不過這些資料較為後期，還需繼續觀察。
天氣臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，中長期預報顯示，下週開始，西太平洋將進入今年「颱風季的下半場」，在最新的歐洲模式系集圖中，又再次開始報出很多路線的情況，代表又要進入新的颱風活躍期。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，此刻可先關注的，就是距離台灣東南方非常近熱帶低壓91W，一旦發展又靠過來，準備時間會相當短，可以先觀察這個已有雛型的熱帶低壓。中央氣象局預報員曾昭誠則表示，颱風本週高機率不會生成，下週確實有相關訊號，不會實際情況還需等待週末開始才會較明朗。