最邪惡的人間美味來了！高雄鹹酥雞嘉年華週末登場

「2023高雄鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」本週末登場，即將再次轟炸老饕味蕾。今年除了30家全台頂尖台式鹹酥雞名店再次登場較勁，更邀請國際知名星級飯店、米其林必比登名店及異國特色餐廳等11家異國炸物，總共41間店一起爭鋒。觀光局也提醒，活動期間大遠百周邊道路將進行管制，請民眾千萬不要開車，可搭乘捷運、輕軌等輕鬆抵達會場。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府觀光局長高閔琳說明，今年鹹酥雞嘉年華集26、27日兩天下午3點到晚上9點在大遠百追夢廣場舉行，集結知名品牌及全台地方人氣名店共襄盛舉。此外 ，這次的最大亮點就是結合各大星級飯店、米其林餐館和特色人氣的異國風味炸物店，包含榮獲米其林必比登的法式「橋邊鵝肉LE PONT」、韓國第一連鎖品牌「Nene chicken」、義式「承億酒店BAR KAO餐酒館」、墨西哥式「H2O HOTEL水京棧國際酒店Pool Bar」和英式「福容大飯店」等精選店家齊聚一堂，讓民眾在舌尖上環遊世界。
觀光局指出，這次「2023高雄鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」亦將進行年度雞王評選，將由7位專業評審團選出「評審團大獎」、由校園大使評出「雞不可失獎」，及邀請現場民眾投票選出「現場人氣獎」、及「大雞大利獎」等。參與票選活動的民眾，就有機會現場兌換鹹酥雞、台灣啤酒和可口可樂等贈品，數量有限，送完為止。
觀光局提醒，鹹酥雞嘉年華2天活動期間，大遠百周邊道路將進行管制，管制時段為活動當日下午2時至晚上9時，於中華三多路口、中山三多路口四向禁止左轉，及三多四路（中華四路-中山二路）、中山四路（三多四路-新光路）、新光路（中山二路-中華四路）禁止臨時停車。請民眾千萬不要開車，建議可搭乘捷運紅線至三多商圈站1號或2號出口，出站即可輕鬆抵達會場；或搭乘輕軌至高雄展覽館站，沿新光路步行約9分鐘可抵達，節省交通時間，又能多吃幾份美味的鹹酥雞。更多資訊請上觀光局官方網站「高雄旅遊網」或臉書粉專 及IG查詢。