iPhone 14用十個月！電池健康度-7% 這充電模式超NG：一堆人做錯
有網友在PTT上抱怨iPhone 14 電池健康度掉很快，使用約10個月，電池健康度就只剩93%，讓他忍不住上網尋找同溫層。不料，網友Po文內自爆每天幾乎都24h插著電充電，此一NG行為反被網友吐槽，因為一直在充電滿電狀態下其實也會傷害電池，沒找到同溫層反被嗆「整天插著充電，還要求健康度」。
記者周淑萍/綜合報導
有網友以「 iPhone 14系列電池健康度掉很快？」為主題在PTT上發文，文中寫到，iPhone 14 使用約10個月，平常都用1A慢速的豆腐頭充電，沒有玩什麼耗電容易發熱的遊戲，每天幾乎都24h插著電，現在充電循環只有65次，也有開啟最佳化電池充電，但電池健康度就只剩93%，讓他不解，認為以前用iPhone其他機型都沒掉這麼快。▲YouTuber Tim哥表示建議，電池容量保持在「40%到80%是最棒的狀態，同時要開啟「最佳化電池充電」有助於iPhone手機電池延長壽命。(圖／記者周淑萍攝)
此文一發，引發網友討論，「保持滿電很傷電池」、「長時間插著充電，掉的快很正常」、「一天充電16小時，是當熱點嗎？」、「長期維持高電壓狀態，不利電池壽命，還傻傻以為低循環數就永保安康？」、還有專業網回應，「最適合的電池放電是 20～80%，要讓它正常充放電，長時間充電狀態或放電到極低都是傷害電池耐久度的行為」
關於手機充電，YouTuber Tim哥表示，自己曾有一台iPhone13 Mini使用了1年，電池健康度還能在100％，關鍵在「溫度」、「電流強度」、「充電狀態」。建議在常溫下充電是最優質的，而電池容量保持在「40%到80%是最棒的狀態，同時要開啟「最佳化電池充電」有助於iPhone手機電池延長壽命。