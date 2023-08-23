823不去金門避免「郭柯會」 柯文哲：不想攪和在一起
國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘今（23）日在金門參與823砲戰紀念活動，蔡英文總統也前往金門太武山公墓主持「八二三戰役勝利65周年」公祭暨追思活動。台灣民眾黨總統參選人柯文哲則是前往台北大直忠烈祠獻花致敬，他表示前往忠烈祠，不去金門是「不想和大家攪和在一起」。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲在競選總幹事黃珊珊、民眾黨秘書長周台竹、民眾黨立委、民眾黨台北市議員的陪同下，前往大直忠烈祠獻花向烈士致敬，柯文哲受訪時表示，823戰爭不僅是捍衛台澎金馬的主要戰役，也象徵眾志成城，為自由奮戰的時代精神，他強調「台澎金馬為一體，才能促進團結」。
柯文哲表示，「我們緬懷將士，但不要忘記過去這麼長的時間，金馬戰地居民為戰地政務長期做出的犧牲跟奉獻」，金馬因為地理環境跟天然資源的限制，需要中央政府給予更多資源來發展經濟，台澎金馬互為一體，才能夠促進團結。他主張降低兩岸的惡意螺旋，增加交流對話，應該務實規劃國軍訓練，柯文哲強調「我們立場堅定但也確保彈性。」
媒體詢問今天為何沒有去金門？柯文哲答覆說「不想去攪和，不想和大家混在一起」，至於是否想避免於郭台銘碰面？柯文哲表示，823紀念是感念台灣的戰爭英雄，「不希望扯上和選舉有關，所以避開」。