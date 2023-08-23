熱帶性低氣壓出現！「蘇拉颱風」最快週六生成 氣象局揭路徑影響
颱風可能又要影響台灣天氣了，中央氣象局表示，今（23）日上午8時，在台灣東南方海面有「熱帶性低氣壓」生成，且最快本週六會成為今年第8號颱風「蘇拉」（Saola，越南提供，本意為動物名），由於沒有明顯導引氣流，未來幾天移動速度緩慢，推估成颱後會往巴士海峽移動，至於對台灣有何影響，目前還需再觀察後續路徑和環境。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員黃恩鴻說明，由於菲律賓東方海面目前處於「大低壓帶」，低壓帶內的環境很不穩定，目前其東側和西側各有1個熱帶擾動發展，西側這個就是今日上午生成的「熱帶性低氣壓」，但其發展會比較緩慢；且由於太平洋高壓較弱，缺乏導引氣流，因此從路徑圖也可以看出，這個熱帶性低氣壓移動緩慢，不確定性極大。
黃恩鴻表示，目前預報資料來看，該熱帶性低氣壓在週末會有較明顯的增強，評估各模式後，有的認為週六就會生成颱風，有的下週才會生成，但較能確定的是，若「蘇拉颱風」真的生成，其靠近並影響台灣的時間點，就是在下週，請民眾持續留意氣象局天氣預報。
氣象局今天上午8時觀測，熱帶性低氣壓TD10中心位置在北緯18.8度，東經126.3度，以每小時4公里速度向北進行，中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺。